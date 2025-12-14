14 de diciembre de 2025 - 00:02

Las mejores fotos de Estudiantes de La Plata campeón del fútbol argentino

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero fue escenario de la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y de la consagración del Pincha.

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 1/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 2/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 3/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 4/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 5/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 6/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 7/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 8/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Gustavo Costas, DT de Racing Club Foto 9/13

Gustavo Costas, DT de Racing Club

Por EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 10/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 11/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 12/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura Foto 13/13

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura

Por EFE / Juan Ignacio Roncoroni
