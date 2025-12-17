Máxima de 35°C, nublado y con tormentas en la noche: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera una jornada “complicada”.

Este jueves en Mendoza continuará el calor intenso, con una máxima cercana a los 35°C. Se indican también caída de agua hacia la noche en varias zonas de la provincia. Sin embargo, un tiempo inestable se anticipa para el viernes: 38°C, viento Zonda y tormentas severas. A continuación, el detalle del tiempo.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una jornada muy calurosa este jueves 18 de diciembre con nubosidad y tormentas en la noche en el sur provincial. La máxima se mantiene en los 34°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos moderados del sector sur rotando al noreste.