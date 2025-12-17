17 de diciembre de 2025 - 20:12

Máxima de 35°C, nublado y con tormentas en la noche: así estará el tiempo en Mendoza este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 21°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera una jornada “complicada”.

Este jueves se espera una jornada con calor en Mendoza.

Este jueves se espera una jornada con calor en Mendoza. 

Este jueves en Mendoza continuará el calor intenso, con una máxima cercana a los 35°C. Se indican también caída de agua hacia la noche en varias zonas de la provincia. Sin embargo, un tiempo inestable se anticipa para el viernes: 38°C, viento Zonda y tormentas severas. A continuación, el detalle del tiempo.

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una jornada muy calurosa este jueves 18 de diciembre con nubosidad y tormentas en la noche en el sur provincial. La máxima se mantiene en los 34°C, mientras que la mínima será de 21°C, con vientos moderados del sector sur rotando al noreste.

Viernes "complicado": así estará el tiempo

El viernes 19 de diciembre se espera un día sofocante, con una máxima alarmante para todos los mendocinos. “Muy caluroso con ascenso de la temperatura”, asegura el pronóstico del tiempo. Se espera una máxima de 38°C y una mínima de 21°C, con vientos moderados del sector sur y tormentas severas hacia la noche. El Sur, por su parte, estará bajo alerta amarilla por viento Zonda.

