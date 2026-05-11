Colombo, sobre el avance de la pobreza: "Creció el sector de clase media empobrecida que viene a Cáritas"

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo , advirtió que, en el actual contexto económico, la pobreza ya no se limita a los sectores históricamente vulnerables , sino que avanza sobre franjas de clase media que hasta hace poco asistían a otros.

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Marcelo Colombo en Aconcagua Radio: "La palabra pierde su esencia cuando se convierte en un arma de agravio"

En diálogo con el programa Hermoso caos de Aconcagua Radio , conducido por Pablo Pérez Delgado y Pablo Segura , Colombo se refirió a la situación en Cáritas : “Ha crecido este sector de clase media empobrecida que viene no por una asistencia de emergencia, sino por ayuda para una cuota, una garrafa o un remedio” , explicó.

Además, remarcó que muchas de estas personas tienen empleo, pero sus ingresos ya no alcanzan: “No llegan”.

Este deterioro también se refleja en los datos oficiales. Según el INDEC , en el segundo semestre de 2025 la pobreza en el Gran Mendoza alcanzó el 31,9% (339.887 personas) , por encima del promedio de los 31 conglomerados relevados (28,2%). En tanto, la indigencia se ubicó en el 5,5% , frente al 6,3% a nivel nacional.

El fenómeno, según detalló, también implica un cambio en las dinámicas solidarias. Explica que muchas de las personas que hoy van a Cáritas a pedir, antes ayudaban. “Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, señaló en otra entrevista para Futurock. Esto se refleja en una caída de las donaciones tradicionales y en un aumento de pedidos vinculados a gastos cotidianos, como servicios, transporte o medicamentos.

Una radiografía social cada vez más amplia

El diagnóstico surge tras una serie de reuniones que Colombo mantuvo en Buenos Aires con dirigentes de distintos espacios políticos y sociales.

“Cuando vengo a Buenos Aires, que son dos o tres días de audiencias y encuentros, es una oportunidad de tomar el pulso y ofrecer una mirada sobre algunos problemas nacionales”, explicó.

Marcelo Colombo Foto: Los Andes

En ese marco, advirtió sobre un fuerte crecimiento de las personas en situación de calle, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, y lo vinculó con la interrupción o el debilitamiento de políticas públicas ya que programas que antes contenían situaciones críticas hoy ya no están activos o resultan insuficientes.

“Expresamos una sensible preocupación por la gente en situación de calle y por las consecuencias de algunos programas de gobierno que ya no están funcionando y que generan mucha necesidad”, sostuvo. “Expresamos una sensible preocupación por la gente en situación de calle y por las consecuencias de algunos programas de gobierno que ya no están funcionando y que generan mucha necesidad”, sostuvo.

En Mendoza, el panorama no mejora

Aunque Mendoza presenta una escala menor en términos poblacionales, el arzobispo aseguró que no escapa a la crisis nacional. “No estamos ajenos a la situación general del país. Hay números ordenados en algunas áreas, pero también notamos mucha gente en situación de calle”, afirmó.

En ese contexto, la demanda en Cáritas crece tanto por parte de personas en situación de calle como de sectores medios en retroceso económico. Colombo reconoció que la cantidad de personas durmiendo en la vía pública “se incrementó muchísimo” y que las estructuras actuales no alcanzan a cubrir la demanda.

Falta de coordinación y episodios críticos

Uno de los puntos más sensibles que planteó es la debilidad en la articulación entre instituciones. “Sobre todo falta el diálogo. Cuando hay que decidir sobre la vida de un grupo de 16 o 20 familias, es delicado”, sostuvo.

Marcelo Colombo - Arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo - Arzobispo de Mendoza

Como ejemplo, mencionó un episodio reciente en San Martín, donde “gente en situación de calle fue llevada literalmente en un camión a una parroquia porque ya no se la podía tener en el refugio municipal, sin diálogo ni mediación”.

También advirtió sobre prácticas de desplazamiento de personas en situación de calle dentro del territorio urbano, lo que, lejos de resolver el problema, lo traslada.

Invierno y urgencias acumuladas

Con la llegada del frío, el escenario podría agravarse. El arzobispo alertó sobre el riesgo de repetir situaciones críticas si no se activan a tiempo los dispositivos de contención.

Aunque reconoció avances en la coordinación en años anteriores, insistió en la necesidad de anticiparse: “Ojalá no lleguemos tarde este año porque el invierno está a la puerta”.

El desplazamiento de los indigentes

Sobre la cantidad de personas en situación de calle, fue claro: “Es un número grande, se incrementó muchísimo”.

En Mendoza, la problemática también se refleja en el manejo del espacio público. Hace poco, el gobierno desalojó la plaza Almirante Brown, frente al hospital Central, donde se concentraban personas sin techo.

“Ahí a veces el hospital les ofrece estar a la mañana para algún turno médico, por eso muchos se acercan”, explicó Colombo.

En zonas céntricas donde antes era habitual ver personas durmiendo en la vía pública, hoy esa escena parece haberse desplazado. Sin embargo, lejos de resolverse, el problema se traslada. “En algunos casos te cuentan que han tenido que retirarse o cruzar el canal”, relató.

Ese movimiento no es nuevo, pero se habría intensificado en los últimos meses. “Sobre todo cuando se produjo la crisis en los parques, ahí hubo una gran migración”, agregó. Frente a este escenario, señaló que recién ahora comienzan a reactivarse instancias de diálogo que la Iglesia venía reclamando desde febrero.

Diálogo político y rol de la Iglesia

En medio de tensiones y lecturas políticas, Colombo buscó despegar a la Iglesia de cualquier alineamiento partidario. Sostiene que la Iglesia no es oposición, solo trata de aportar una mirada donde los más vulnerables quedan invisibilizados.

En esa línea, destacó que mantiene encuentros con dirigentes de distintos espacios, desde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hasta referentes del oficialismo nacional y dirigentes del conurbano bonaerense. El objetivo, aseguró, es “tender puentes y promover el entendimiento”.