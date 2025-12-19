19 de diciembre de 2025 - 10:47

Qué dijo Nick Reiner en la Corte donde fue acusado de asesinar a sus padres

El abogado del acusado pidió el sistema judicial avance sin precipitarse y remarcó que "es un tema muy complicado".

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Nick Reiner tuvo este miércoles su primera presentación ante un juez en la Corte Superior de Los Ángeles, donde está acusado por el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner. La audiencia estuvo marcada por el silencio, la tensión y una única frase que resumió su intervención: “Sí, su señoría”.

Según consignó People, Nick Reiner ingresó a la sala con un chaleco azul de prevención de suicidio, esposado y con grilletes, y fue ubicado detrás de un panel de vidrio de seguridad. Durante casi toda la audiencia permaneció en silencio, con la mirada fija al frente, mientras su abogado defensor, Alan Jackson, se negó a presentar una declaración de culpabilidad en su nombre.

El único momento en que el acusado habló fue cuando el juez le preguntó si aceptaba renunciar a su derecho a una audiencia rápida. “Sí, su señoría”, respondió de manera breve y firme. Tras esa respuesta, el magistrado resolvió reprogramar la lectura formal de cargos para el 7 de enero de 2026.

Las declaraciones del abogado de Nick Reiner: “Hay cuestiones muy complejas”

Alan Jackson, abogado defensor de Nick Reiner.
Alan Jackson, abogado defensor de Nick Reiner.

A la salida del tribunal, Jackson ofreció declaraciones a la prensa y pidió cautela en el tratamiento del caso. “Hay cuestiones muy, muy complejas y serias asociadas a este proceso”, afirmó. Y agregó: “Deben ser examinadas de manera exhaustiva, pero con mucho cuidado”.

El abogado también subrayó el impacto humano del hecho: “Esta es una tragedia devastadora que ha recaído sobre la familia Reiner. Pedimos que el sistema judicial avance como fue diseñado, sin juicios apresurados ni conclusiones precipitadas, sino con moderación, dignidad y respeto”, expresó en declaraciones recogidas por NBC News.

Cámaras de seguridad captaron a Nick Reiner minutos antes de su detención, acusado de asesinar a sus padres.

Cámaras de seguridad captaron a Nick Reiner minutos antes de su detención, acusado de asesinar a sus padres.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, con agravantes especiales incorporados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, entre ellos la existencia de múltiples víctimas y el presunto uso de un arma mortal, específicamente un cuchillo.

De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en el Twin Towers Correctional Facility, en el centro de Los Ángeles.

