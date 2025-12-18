Los hermanos de Nick Reiner hablaron sobre el asesinato de sus padres: "Compasión y humanidad"

Qué dijo Maru Botana de la denuncia por acoso contra su marido de parte de una exempleada

El reconocido director de "Cuenta conmigo" y su pareja fueron hallados apuñalados el domingo 14 de diciembre en su casa de Brentwood, Los Ángeles , el principal sospechoso es su hijo Nick. En este contexto, Jake y Romy Reiner difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron públicamente el impacto emocional que atraviesan. “No existen palabras que puedan describir el dolor inimaginable que sentimos cada momento del día”, afirmaron, al tiempo que definieron la pérdida como “devastadora y horrífica”.

En el mensaje, los hermanos remarcaron que Rob y Michele no solo eran sus padres, sino también figuras centrales en sus vidas cotidianas. “ Eran nuestros mejores amigos ”, señalaron y subrayaron el vínculo cercano que mantenían con ambos. También agradecieron el apoyo recibido tras conocerse la noticia y pidieron que se respete su intimidad durante el proceso de duelo.

“Estamos profundamente agradecidos por las muestras de cariño y solidaridad que llegaron desde todos los ámbitos”, indicaron, y solicitaron que la cobertura del caso se realice con “compasión y humanidad”. Además, pidieron que la memoria de sus padres esté asociada a “las vidas extraordinarias que construyeron y el amor que brindaron”.

Hablaron los hermanos de Nick Reiner tras su detención por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner.

El comunicado no incluyó ninguna referencia a su hermano Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado la misma noche del crimen y enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado. De acuerdo con los registros policiales, en un primer momento se le fijó una fianza de cuatro millones de dólares, aunque posteriormente fue revocada.

La conmoción también alcanzó al resto del círculo familiar. Tracy Reiner, hija adoptiva de Rob Reiner fruto de su matrimonio con Penny Marshall, expresó su incredulidad ante la tragedia. “Vengo de la mejor familia que ha existido. No sé qué decir, estoy en shock”, declaró en diálogo con NBC News.

El asesinato de Rob Reiner y Michele Singer en Los Ángeles

Según informaron las autoridades, Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados sin vida cerca de las 15.30 del domingo en su residencia. Ambos presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca. Fue Romy Reiner quien halló los cuerpos y dio aviso a la policía.

La investigación también incorporó un antecedente clave: la noche previa al crimen, el 13 de diciembre, la pareja había asistido a una fiesta navideña junto a su hijo Nick. Según versiones citadas por The U.S. Sun, durante el evento se produjo una discusión intensa y pública entre ellos, un dato que ahora forma parte del análisis judicial.

La Policía difundió imágenes del arrestoa Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres. La Policía difundió imágenes del arresto de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres. gentileza

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció formalmente los cargos el 16 de diciembre y aseguró que su oficina buscará justicia para las víctimas. “La magnitud de esta pérdida es incalculable y vamos a trabajar para que el responsable enfrente las consecuencias”, afirmó.