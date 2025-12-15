El legendario cineasta Rob Reiner y su esposa fueron asesinados a puñaladas por su hijo Nick

Rob Reiner , el legendario director estadounidense detrás de éxitos como "Cuenta conmigo " y " Cuando Harry conoció a Sally ", y su esposa Michele Singer fueron asesinados a puñaladas por su hijo Nicholas , quien arrastraba problemas de adicciones.

La noticia, informada inicialmente este domingo por medios como TMZ y Deadline, conmocionó al mundo del cine . Reiner, de 78 años, era una de las figuras imprescindibles por dirigir clásicos como "This is Spinal Tap" (1984), "Cuenta conmigo" (1986), "La princesa prometida" (1987), "Cuando Harry conoció a Sally" (1986), la adaptación de "Misery" (1990) y "Cuestión de honor" (1992) y "Antes de partir" (2007), entre otros.

Reiner fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa Michele Singer , fotógrafa con la que estaba casado desde 1989 tras conocerse en la grabación de "Cuando Harry conoció a Sally".

Ambos tuvieron tres hijos: Jake, nacido en 1991; Nicholas , nacido en 1993; y la actriz Romy, nacida en 1997. Rob Reiner también adoptó a otra hija, Tracy Reiner, con su exesposa Penny Marshall.

Tracy y Romy siguieron los pasos de su padre y se convirtieron en actrices.

Sin embargo, Jake Reiner tomó un camino diferente y es periodista en Houston, Texas.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, las muertes de Reiner y su esposa se investigan como homicidios. De hecho, con el correr de las horas, se confirmó que la pareja fue asesinada a puñaladas por su hijo Nicholas Reiner (32), ya detenido y extraído de la casa tras los hallazgos de las cadáveres.

"Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner", declaró apenas un portavoz de la familia en un comunicado. "Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles", indicó.

Rob Reiner junto a su hijo Nick, acusado de los crímenes Rob Reiner junto a su hijo Nick, acusado de los crímenes Archivo

La historia de drogas que involucra a Nick Reiner, acusado de matar a su padre y su madre

Mientras los investigadores tratan de reconstruir lo sucedido, una renovada atención se centró en la larga y públicamente documentada historia de adicción, falta de vivienda y recuperación de Nicholas Reiner, una lucha que una vez se convirtió en el tema de una película profundamente personal realizada con su padre ("Being Charlie", 2015).

En una entrevista de 2016 con People, el hijo del medio de Rob Reiner y Michele Singer reveló que ingresó a rehabilitación por primera vez alrededor de los 15 años. A los 20, había entrado y salido de centros de rehabilitación más de una docena de veces, y algunos informes citan hasta 17 o 18 estadías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConwayShow/status/2000452750711406668?s=20&partner=&hide_thread=false Rob Reiner and son Nick Reiner talking about their film ‘Being Charlie’ pic.twitter.com/81nPunuQmx — Tim Conway Jr Show (@ConwayShow) December 15, 2025

La heroína y otras drogas duras eran la causa principal de su adicción. Durante los periodos en que rechazaba los programas de tratamiento, Nick contó que se quedaba sin hogar, pasando noches y, a veces, semanas sin hogar en estados como Maine, Nueva Jersey y Texas.