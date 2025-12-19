La razón por la que Luis Novaresio se enfrentó a Agustín Aristarán: "Ni siquiera salió al aire"

Un conflicto inesperado salió a la luz en Intrusos y tiene como protagonistas a dos figuras muy conocidas del medio. Adrián Pallares reveló al aire un enojo que hasta ahora se mantenía en las sombras y que habría ocurrido durante la entrevista de Luis Novaresio en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini.

Según contó el periodista de Intrusos, uno de los involucrados está “enojadísimo”, mientras que el otro ni siquiera estaría al tanto del conflicto.

“Uno de los enfrentados no sabe que el otro está enfrentado con él”, lanzó Pallares , generando sorpresa en el piso. De inmediato aclaró que la persona molesta es una figura del programa donde se realizó la entrevista, mientras que el protagonista involuntario del conflicto sería el propio Novaresio , quien habría arruinado un momento clave del ciclo.

Embed - Pergolini arrancó fuerte con Novaresio y le tiró en la cara una vieja rencilla que tuvieron

El apuntado es nada menos que Rada, el mago y mentalista del programa , quien habría terminado furioso luego de que un truco no saliera como estaba previsto. Según explicó Pallares , Novaresio había asistido como invitado al ciclo de Pergolini y ya estaba al tanto de la dinámica del segmento de magia que suele realizar Agustín Radagast.

“Aparece Rada a hacer el truco de magia, que hace mentalismo. No es que estaban de acuerdo, pero él ya sabía por dónde iba”, detalló el conductor de Intrusos. Sin embargo, algo cambió sobre la marcha y el periodista decidió improvisar. “En un momento, parece que Novaresio pegó el volantazo y contestó cualquier cosa”, agregó.

Ese giro inesperado habría hecho que el truco fallara por completo. Tal fue el nivel de frustración que el segmento ni siquiera salió al aire. “Ese día el truco no salió al aire, lo cortaron. Novaresio se fue y Rada terminó puteando”, contó sin filtro el periodista.

Agustín Aristarán Luis Novaresio habría hecho enojar a Agustín Aristarán. web

Según la información que manejan enIntrusos, Rada estaría “furioso” porque considera que Luis Novaresio no le “remó” el truco y desarmó por completo la dinámica del número. “Fue tal lo que hizo que ni siquiera salió al aire”, remarcaron, dando cuenta de la magnitud del malestar.

Lo más llamativo del caso es que, según Adrián Pallares, el conflicto sería completamente unilateral: mientras Agustín Rada estaría molesto y dolido por lo ocurrido, Luis Novaresio no tendría idea del enojo que generó su actitud. Un cruce silencioso, inesperado y que suma un nuevo capítulo a las tensiones que, a veces, se esconden detrás de cámara.