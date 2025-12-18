En 6 episodios: la serie sobre una colonia en la Luna con la que Netflix sorprendió a sus suscriptores

La producción futurista cuenta con seis episodios, de hasta 60 minutos, y ya está disponible en la plataforma.

Sin campañas de prensa, tráilers destacados u ocupar la portada de la plataforma, Netflix sumó a su catálogo una serie de ficción casi en silencio. En los últimos días, usuarios se toparon por sorpresa con una historia de ciencia ficción futurista de una colonia humana establecida en la Luna, que apareció de la nada.

Se trata de “Moonhaven”, una serie de ciencia ficción ambientada cien años en el futuro que combina misterio, conspiraciones y una mirada distópica sobre el destino de la humanidad. La producción, creada y dirigida por Peter Ocko, cuenta con solo seis episodios de entre 40 y 60 minutos cada uno.

La trama se desarrolla en un futuro donde la Tierra se encuentra al borde del colapso ambiental y social. La última esperanza de la civilización humana parece estar en una colonia lunar conocida como "Moonhaven": un asentamiento de más de 800 kilómetros cuadrados diseñado como un paraíso tecnológico, gobernado por una inteligencia artificial y pensado para encontrar soluciones que eviten la extinción del planeta.

La historia sigue a Bella Sway, una piloto y contrabandista que es acusada de un delito y abandonada en esta comunidad aparentemente perfecta. Lejos de confiar en la utopía que se le presenta, Bella comienza a sospechar que detrás de la armonía artificial se esconde algo mucho más oscuro. Con la ayuda de un detective local, se ve envuelta en una investigación que la llevará a descubrir una conspiración capaz de destruir la última oportunidad de salvar a la humanidad.