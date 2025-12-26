La hija de 12 años de El Polaco manejó un auto en ruta y generó polémica

Alma Cwirkaluk , la hija de El Polaco y Valeria Aquino , quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que su madre compartiera en redes sociales un video de la menor manejando un auto, situación que generó una ola de reacciones.

En las imágenes se observa a la niña, de 12 años, al volante de un automóvil mientras circula por un camino rural, una escena que desató un debate inmediato sobre los límites y las responsabilidades de los adultos.

El video fue publicado por Aquino en su cuenta de Instagram y no tardó en viralizarse. Junto a las imágenes, la ex pareja del cantante acompañó el posteo con una frase que buscó justificar la situación: “ Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar ”. El mensaje encendió aún más la discusión y expuso posiciones enfrentadas entre los usuarios.

De un lado, se multiplicaron las críticas por permitir que una menor de edad conduzca un vehículo, incluso en un entorno de campo. Varios internautas remarcaron que se trata de una práctica prohibida por la ley y que implica riesgos , más allá de que Alma llevaba puesto el cinturón de seguridad y se encontraba en un camino poco transitado. Para ese sector, la publicación naturalizó una conducta peligrosa y dejó a la niña expuesta a una situación evitable.

Del otro lado, aparecieron voces que relativizaron la gravedad del hecho . Algunos usuarios aseguraron que aprendieron a manejar a edades similares, acompañados por sus padres y en espacios abiertos, sin tránsito ni peligro. En esos comentarios, compararon la experiencia con la de la hija del cantante y defendieron la idea de un aprendizaje temprano bajo supervisión adulta.

Embed - POLÉMICA CON EL POLACO: Valeria Aquino subió un video de su hija de 12 años manejando en la ruta

La polémica también llegó a la televisión. En el programa Puro Show informaron que El Polaco no estaba al tanto de la filmación y que se mostró molesto al enterarse.

El cantante aclaró su postura al ser consultado y se despegó de la situación: “No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá”. La declaración dejó en claro que no participó ni autorizó el momento registrado en el video.

Barby Silenzi, actual pareja de El Polaco, fue abordada por el mismo tema, aunque prefirió no profundizar. La bailarina evitó sumarse al debate público y se mantuvo al margen debido al vínculo conflictivo que sostiene desde hace tiempo con Valeria Aquino. Su respuesta fue breve y contundente: “Yo no me meto en eso”.