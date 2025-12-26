Las fotos de Zendaya "embarazada" que tomaron fuerza en las redes sociales

La actriz pasó la Navidad en Londres, junto a al familia de su pareja Tom Holland. En las imágenes se la ve con ropa holgada y un "brillo" especial.

Las redes sociales volvieron a poner el foco sobre una de las parejas más queridas de Hollywood. El nombre de Zendaya se convirtió en tendencia luego de que comenzaran a circular imágenes que despertaron fuertes especulaciones sobre un embarazo junto a Tom Holland.

Las versiones sobre un posible embarazo crecieron luego de que ambos fueran vistos disfrutando de unos días junto a la familia del actor británico en Londres. En algunas imágenes compartidas por usuarios en redes, Zendaya posa sonriente y relajada, lo que llevó a muchos a señalar un supuesto “brillo” especial. Otros repararon en la forma de su abrigo y gabardina, interpretando que podrían estar ocultando una incipiente pancita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArannaKhal/status/2003336197729583583&partner=&hide_thread=false ZENDAYA ESTÁ EMBARAZADAAAAAA van a tener spiderbebés pic.twitter.com/i8MC7lRpa2 — Miss Minutes (@ArannaKhal) December 23, 2025 En una de las salidas, la actriz lució un abrigo de paño verde militar de corte amplio, combinado con pantalones negros y un bolso en tendencia. Si bien el estilo oversized es habitual en sus looks diarios y forma parte de su identidad fashion, para muchos seguidores estos outfits alimentaron aún más las conjeturas.

Hasta el momento, Zendaya y Tom Holland no realizaron declaraciones al respecto. Tampoco hubo confirmaciones por parte de sus representantes, por lo que no existe información oficial que respalde los rumores que circulan en redes sociales.

Zendaya y Tom Holland en una foto familiar en Navidad. Zendaya y Tom Holland en una foto familiar en Navidad. gentileza La relación entre Zendaya y Tom Holland Zendaya y Tom Holland mantienen una relación desde 2021 y forman una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo. Se conocieron durante el rodaje de "Spider-Man: Homecoming" (2017) y, tras varios años de amistad y rumores, confirmaron su romance luego de ser fotografiados besándose. Desde entonces, aunque eligen un perfil bajo, cada aparición pública despierta un enorme interés mediático.