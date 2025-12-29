29 de diciembre de 2025 - 10:44

Así es el primer adelanto de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: cuándo se estrena en Netflix

La producción llegará unos años después del final de la serie. Tommy Shelby busca una sola cosa: venganza.

Netflix reveló la fecha de estreno de la nueva película que sigue la historia de Peaky Blinders

Netflix reveló la fecha de estreno de la nueva película que sigue la historia de "Peaky Blinders"

La película, titulada “Peaky Blinders: The Immortal Man”, estará ambientada en 1940 y ampliará el universo de la familia Shelby en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. La trama combinará drama, disputas familiares y enfrentamientos políticos. Además de Murphy, el elenco suma figuras como Sophie Rundle, Stephen Graham, Barry Keoghan, Tim Roth y Rebecca Ferguson.

El nuevo tráiler de “Peaky Blinders: The Immortal Man”

El avance muestra a un Shelby marcado por el paso del tiempo y por las heridas del pasado, en una Birmingham atravesada por el clima de guerra. En una de las frases más resonantes del teaser, el personaje reflexiona: “El hombre que un día fui desapareció”, mientras se suceden escenas cargadas de tensión, violencia y conflictos internos que anticipan un relato oscuro.

Embed - Peaky Blinders: The Immortal Man | Official Teaser | Netflix

Cómo seguirá la historia de Tommy Shelby

Según la sinopsis oficial difundida por Netflix, la película encuentra a Tommy Shelby regresando de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a “su ajuste de cuentas más destructivo”. Con Europa sumida en la guerra y viejos enemigos al acecho, el protagonista deberá confrontar sus propios demonios y decidir si enfrenta su pasado o lo deja arder junto con todo lo que construyó.

Steven Knight, creador de la franquicia, adelantó que se tratará de un capítulo “explosivo” dentro del universo Peaky Blinders. “El país está en guerra y, por supuesto, también lo están los Peaky Blinders”, afirmó.

La historia retoma directamente el cierre de la sexta temporada, cuando Tommy descubrió que su supuesto diagnóstico terminal había sido una farsa, un giro que cambió por completo su destino y que ahora tendrá un impacto central en la película.

Cuándo se estrena la película de "Peaky Blinders" en Netflix

Netflix confirmó que "Peaky Blinders: The Immortal Man" tendrá un estreno híbrido. La película llegará primero a salas de cine seleccionadas el 6 de marzo y luego se incorporará al catálogo global de la plataforma el 20 de marzo de 2026.

