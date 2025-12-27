27 de diciembre de 2025 - 08:15

Menos de 2 horas: el drama coreano en Netflix sobre un desastre al estilo de "Lo imposible"

El filme, que lidera el ranking de vistas, sigue a una familia que intenta sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza y las consecuencias humanas.

El drama coreano que lidera en Netflix.

"El gran diluvio" de Netflix.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Se trata de “El gran diluvio”, una película dirigida por Kim Byung-woo y protagonizada por Kim Da-mi y Park Hae-soo, que combina el drama humano con una amenaza climática a escala mundial. La propuesta no solo impacta por su despliegue visual, sino también por la profundidad de los dilemas que plantea.

La historia detrás del éxito coreano de Netflix

La historia está ambientada en 2025, cuando la caída de un asteroide en la Antártida provoca un desastre global sin precedentes. El derretimiento acelerado de los hielos genera inundaciones masivas que afectan a gran parte del planeta y ponen en jaque a la humanidad. En ese contexto apocalíptico, la trama se concentra en un complejo de departamentos de Seúl que comienza a hundirse bajo el agua.

Allí vive An-na, una investigadora especializada en inteligencia artificial, que lucha desesperadamente por sobrevivir junto a su hijo en medio del colapso. A medida que el nivel del agua sube y el tiempo se agota, la película construye un clima claustrofóbico que mantiene la tensión constante.

Embed - El Gran Diluvio | Avance oficial | Netflix

El relato da un giro clave cuando se revela que la científica posee información fundamental vinculada a un proyecto secreto de preservación humana. Desde ese momento, la historia amplía su enfoque y comienza a reflexionar sobre la memoria, la ética de la tecnología y los límites morales en un mundo que parece condenado a desaparecer.

Con una narrativa intensa, un enfoque emocional potente y un desastre natural como telón de fondo, ”El gran diluvio” se consolidó como una de las películas coreanas más comentadas del momento con casi 30 millones de reproducciones.

