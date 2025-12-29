La referencia a Eva Perón en la nueva temporada de Emily in Paris: con balcón y todo

La quinta temporada de "Emily in Paris", o mejor dicho en Roma, fue una de las más cuestionadas hasta el momento: con un trama que supera lo absurdo y nuevas parejas que no gustaron al público hubo una referencia que sí cautivó a un sector: el argentino. Es que la serie hace referencia a Eva Perón con rodete, balcón y discurso.
"La Dolce Emily", el primer episodio de la 5° temporada, muestra a la protagonista Emily, interpretada por Lily Collins, y a toda la agencia de marketing parisina Savage mientras intentan asentarse con una nueva oficina en Roma, Italia. Para ello necesitan atraer más clientes y es allí cuando recurren a una mujer con un aire a la ex primera dama argentina.
Se trata de “Principessa”, conocida también como Jane, mujer que se introduce en una fiesta en palacio aristocrática de Roma. Vestida con un diseño negro cubierto de gasa, llevaba bordada la frase “Italy is love” y lucía un rodete bajo que remitía de inmediato a la estética clásica de Evita.
Sin embargo, el momento que terminó de concentrar todas las miradas llegó minutos después. En plena celebración, Jane se asomó al balcón del “palazzo“ y, con un cubierto, golpeó una botella de cerveza e impuso silencio para tomar la palabra. Con tono solemne y teatral, invitó al público a levantar una Peroni Nastro Azzurro, una de las marcas presentes en el evento, antes de presentar a su “gran amiga y experta en marketing”, Sylvie Grateau, socia de Emily.
El discurso avanzó como si se tratara de una campaña publicitaria en vivo. Entre aplausos, Jane cerró el brindis con una mención explícita a la marca, dio un sorbo a la cerveza y remató con un “delicioso” que selló la escena. Para el final, recreó un gesto inconfundible: elevó ambos brazos abiertos hacia el público e imitó el saludo que inmortalizó Eva Perón desde el balcón de la Casa Rosada.
Entonces, Julien, amigo y compañero de Emily, remató: “¿Quién se cree que es? ¿Eva Peroni?“.
"Emily in Paris", la quinta temporada que no gustó
El malestar se refleja en los números y en las redes sociales. La quinta temporada cayó al 36% de aprobación del público y abundan las quejas por la repetición de conflictos, el deterioro de los personajes y la insistencia en sumar nuevos romances sin profundidad. Para muchos fans, la serie debió haber terminado en su tercera temporada, aunque Netflix ya evalúa una sexta.