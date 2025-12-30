Wanda Nara cruzó los límites con un video de su novio y María Eugenia Ritó le hizo un insólito pedido

En medio de las versiones que hablan de una crisis en la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles, a partir de una supuesta infidelidad del empresario, una inesperada intervención sumó ruido al escenario mediático. María Eugenia Ritó dejó un mensaje sugestivo en redes que no tardó en viralizarse.
El conflicto tomó fuerza tras la difusión de chats privados entre Migueles y la modelo Claudia Ciardone, material que salió a la luz en el programa Sálvese quien pueda, por la pantalla de América TV. A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el impacto que esos mensajes habrían tenido en la pareja, que hasta entonces se mostraba unida y en sintonía.
Wanda Nara compartió un polémico video y María Eugenia Ritó reaccionó
Horas antes de que los chats se hicieran públicos, Wanda Nara había compartido en sus redes sociales imágenes de una tarde distendida en familia en José Ignacio, Punta del Este.
Sin mostrar su rostro, la empresaria publicó un video en la que destacó de manera indirecta una parte del cuerpo de su pareja, un gesto que muchos interpretaron luego como un mensaje previo al estallido del escándalo.
Las imágenes no pasaron desapercibidas y fueron replicadas por el periodista Guido Záffora. Fue en ese contexto que Ritó decidió intervenir con un comentario que sorprendió por su tono directo y provocador. Desde su cuenta de X, la ex vedette lanzó una frase dirigida a Wanda Nara que rápidamente se viralizó.
“Qué lindo para dar una vueltita por ahí, con ese paquete, lo devuelvo enseguida @wanditanara jajaja”, escribió Ritó, en un mensaje que generó reacciones encontradas entre los usuarios. Mientras algunos lo tomaron como una broma fiel al estilo mediático de la ex vedette, otros lo consideraron una intromisión innecesaria en un momento sensible para la pareja.
El comentario no recibió respuesta pública por parte de Wanda Nara, quien optó por el silencio frente a la provocación. Tampoco Migueles se expresó sobre el tema, en un contexto marcado por rumores, filtraciones y versiones cruzadas.