Cuál fue el exclusivo y costoso regalo de Navidad que recibió Wanda Nara

Desde Uruguay, la conductora mostró cómo pasó la Nochebuena junto a sus seres queridos y el regalo que recibió.

Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

Wanda Nara recibió la Navidad en José Ignacio, Uruguay junto a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto, frutos del romance que mantuvo con Maxi López ya que sus hijas más chicas celebraron la fecha con su papá, Mauro Icardi, en la Argentina.

En una fecha tan especial, la conductora de MasterChef Celebrity también compartió la celebración con su nuevo novio, Martín Migueles, quien se sumó a la mesa familiar. Al igual que Zaira Nara con sus hijos, Malaika y Viggo.

Durante el día, Wanda mostró en sus Instagram Stories cómo disfrutó de su nueva y amplia casa, de la piscina con vista al mar y del clima veraniego. Más tarde, compartió parte del menú navideño y a su hijo mayor a cargo del asado.

El exclusivo regalo de Navidad que recibió Wanda Nara Al llegar la medianoche, y por ende el día de Navidad, Papá Noel pasó por el arbolito de la familia y Wanda exhibió el exclusivo regalo que recibió: una cartera Hermès Kelly Picnic, un bolso de lujo confeccionado en mimbre (osier) y cuero, con herrajes metálicos.

Más allá de los detalles y el glamour de esta pieza de moda, lo que destaca es el valor que posee, que en caso de haber sido adquirida en boutique, ronda entre los 35.000 y 45.000 dólares, y solo está disponible para clientes VIP de la reconocida maison francesa.