Cuál es el error más común al dar un regalo: una experta en protocolo lo aclara

María José Gómez y Verdú es una creadora de contenido que, a través de su cuenta @protocoloyetiqueta.es , utiliza las redes sociales para informar y ofrecer consejos sobre comportamiento elegante como herramienta para la vida social. Actualmente, su cuenta alcanza los 730 mil seguidores.

El contenido de la experta en protocolo se basa principalmente en o frecer tips para "desenvolverse con seguridad y estilo en cualquier situación social o profesional”, según señala en su página web. Bajo esta premisa, la mayoría de sus publicaciones muestran cómo reaccionar con elegancia en distintos tipos de situaciones en la vida cotidiana o profesional.

En este contexto, y con una ambientación acorde a las celebraciones de fin de año, la especialista se refirió sobre a la situación de qué hacer con el ticket de cambio al momento de entregar un regalo .

Uno de los errores principales a la hora de dar un obsequio es la forma en la que se entrega el comprobante para futuros cambios o inconvenientes. Según explicó María Jose, se debe tener sumo cuidado con las formas: "El ticket de regalo nunca debe ir a la vista o suelto junto con el obsequio", advirtió.

En su lugar, señala que lo ideal es colocarlo dentro de un sobre pequeño de manera discreta dentro de la bolsa. "Nunca se debe mencionar 'te doy el ticket regalo'", subrayó. Además, destaca que no es necesario aclarar que el comprobante está allí por si a la persona no le gusta el presente, debe entregarse sin dar explicaciones .

La experta también puntualizó que el ticket solo debe entregarse si es estrictamente necesario "si lo que regalamos es ropa, zapatos o productos muy personales, pero nunca si hablamos de regalos simbólicos o artesanales. Que, por cierto, son aquellos que debemos hacer si la persona nos invita un día a comer a su casa", señaló.

Además destacó que es fundamental que la persona que hizo el obsequio nunca sepa si se llegó a cambiar o no: "Es el receptor del regalo quien decide si lo desea cambiar o no. Y por la parte de aquella persona que regala luego no tiene que haber una intención investigativa para saber si se quedó o cambió el regalo".

La publicación ya supera las 110.000 visualizaciones en Instagram. En los comentarios, muchos usuarios agradecieron la información con mensajes como: "Muy interesante", "Qué bien viene esta info" o "A veces hay mucho protocolo para todo, pero es bueno saberlo".

Por otro lado, varios seguidores coincidieron con lo que expresa la experta: "Yo lo pongo, pero no aviso que va dentro", "Creo que no hay que advertir que se puede cambiar; con el ticket es suficiente para que el otro lo sepa" y "Suelo meterlo en un sobre discreto dentro de la bolsa", fueron algunas de las respuestas destacadas.