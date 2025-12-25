25 de diciembre de 2025 - 11:02

El enorme regalo inmobiliario que le hizo Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

La pareja, que llegará al altar en los próximos meses, adquirió dos lujosas villas en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez terminan el año por todo lo alto, aumentando su patrimonio inmobiliario. La pareja, que pasará por el altar el próximo año, se ha regalado por Navidad dos exclusivas villas de lujo en el Mar Rojo, afianzando su relación en Arabia Saudita, lugar en el que viven hace tres años.

Se tratan de dos exclusivas villas de lujo situadas a orillas del Mar Rojo. La pareja se ha convertido en propietaria de Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un destino pionero de turismo regenerativo de Arabia Saudita.

Las dos viviendas perteneces a la colección de residencias de lujo de The Red Sea Residences, una urbanización de 19 villas privadas a 26 kilómetros del continente, construidas en un entorno privilegiado de arena blanca y aguas cristalinas. Los dueños solo pueden acceder a las viviendas en barco o hidroavión.

"El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos", contó el futbolista portugués.

Las villas están situadas en la isla privada de Ummahat, rodeada de arrecifes. Una es de tres habitaciones y la otra de dos, y cuentan con piscinas privadas, acceso directo al mar e includo microscopios para ver las estrellas.

La boda de Cristiano y Georgina Rodríguez

Será el próximo verano europeo cuando Cristiano y Georgina pasen por el altar. La pareja se comprometió en agosto de 2025 y se encuentra inmersa en los preparativos de su gran día, uno de los enlaces que más espera genera de la próxima temporada.

Cristiano Ronaldo
Aunque el deportista y la empresaria argentina están organizando su boda con total discreción, poco a poco se van conociendo nuevos detalles del evento.

Según publicó el medio local "Jornal da Madeira" a finales de noviembre, la pareja tendría planeado dar el "sí, quiero" después del Mundial, que se celebrará del del 11 de junio al 19 de julio. Además, señalaron que la pareja habría elegido Madeira, la ciudad natal de Cristiano Ronaldo, como sede del especial momento.

