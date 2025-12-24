Christian Petersen le dijo a una famosa periodista que Sofía Zelaschi lo va a dejar

El chef hizo una sorprendente revelación sobre su esposa que hoy, con su delicado estado de salud cobra especial significado.

Mientras la salud de Christian Petersen sigue siendo motivo de preocupación, salió a la luz una entrevista de noviembre del 2024 en la que el famoso chef visitó el programa de Juana Viale e hizo declaraciones que hoy cobran especial significado.

En la nota, Petersen habló de su relación con la también cocinera Sofía Zelaschi, que es 26 años menor que él. Allí expresó sin filtros cómo vivía ese vínculo y las inseguridades que le generaba.

Christian Petersen Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar. web “Yo tengo una mujer más joven que yo. Para mí lo más difícil es que es joven”, dijo el cocinero de 56 años al comenzar su relato, dejando en claro que la cuestión etaria era un tema sensible para él.

“Por supuesto que me encanta, que es una bomba y que es un colágeno, digamos. Yo diría que mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar”, confesó ante la sorpresa de los presentes.

"Me voy a morir antes. La tengo que ayudar, me tiene que ayudar ella a mí. Ella tiene 29″, concluyó generando la reacción de todos en la mesa.