Christian Petersen le dijo a una famosa periodista que Sofía Zelaschi lo va a dejar

El chef hizo una sorprendente revelación sobre su esposa que hoy, con su delicado estado de salud cobra especial significado.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

En la nota, Petersen habló de su relación con la también cocinera Sofía Zelaschi, que es 26 años menor que él. Allí expresó sin filtros cómo vivía ese vínculo y las inseguridades que le generaba.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

“Yo tengo una mujer más joven que yo. Para mí lo más difícil es que es joven”, dijo el cocinero de 56 años al comenzar su relato, dejando en claro que la cuestión etaria era un tema sensible para él.

“Por supuesto que me encanta, que es una bomba y que es un colágeno, digamos. Yo diría que mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar”, confesó ante la sorpresa de los presentes.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

En ese momento, el cocinero aseguró que sabe que esta situación va a pasar y hasta hizo una proyección de su futuro. “Me voy a morir antes. La tengo que ayudar, me tiene que ayudar ella a mí. Ella tiene 29″, concluyó generando la reacción de todos en la mesa.

Qué dijo Christian Petersen sobre la diferencia de edad con su esposa

En otras entrevistas, Christian Petersen también se refirió a la diferencia de edad con su mujer y cómo vive las miradas ajenas y los prejuicios sobre su historia. “No le tengo miedo a lo que piensen los demás. La gente siempre nos quiso separar, y nosotros, en esa instancia, buscamos cuidarnos, hablar sobre lo que nos pasaba, no hacerles caso a los demás”.

