30 de diciembre de 2025 - 10:10

Sabrina Rojas bancó a Wanda Nara: confesó que también le fueron infiel con Claudia Ciardone

La mendocina recordó que con la modelo compartieron una pareja, pero ninguna de los dos lo sabía en ese momento.

Sabrina Rojas confesó que le fueron infiel con Claudia Ciardone.

Sabrina Rojas confesó que le fueron infiel con Claudia Ciardone.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Claudia Ciardone expuso a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, porque le escribió para verse mientras estaba con la conductora en su casa de Punta del Este. La ex concursante de Gran Hermano aclaró que ella le puso freno y que no tiene interés en verlo porque está en pareja. En ese contexto, Sabrina Rojas reveló que a ella le fueron infiel con la modelo.

Leé además

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Revelaron la peligrosa sustancia que habría consumido Christian Petersen antes de su descompensación

Por Redacción Espectáculos
Claudia Ciardone habló sobre el novio de Wanda Nara y aconsejó a la conductora.

Claudia Ciardone rompió el silencio y aconsejó a Wanda Nara: "Que no le pase lo que me pasó a mí"

Por Agustín Zamora

Primero, Sabrina Rojas aclaró que no se trataba de Luciano Castro, sino de un novio muy anterior, a principios de los 2000. Claudia Ciardone, que estaba hablando con ella en SQP, no lo podía creer y le dijo que ella no tenía idea. La conductora dijo que fue antes de que la vedette entrara al reality de Telefe. Más tarde, en Pasó en América, contó más detalles sobre esta infidelidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2005769752254329331&partner=&hide_thread=false

"Éramos muy niñas y me llegó la noticia de que mi ex estaba hablando con una tal Claudia Ciardone, fue antes de GH. Nosotras hacíamos desfiles juntas", relató la mendocina, sorprendiendo a todos los presentes.

Claudia Ciardone afirma que no sabía nada

Cuando se enteró, Sabrina Rojas derramó alguna que otra lágrima: "Una llora por cada b...". Si bien Claudia Ciardone dijo que ella no estaba al tanto de que este hombre misterioso también estaba en pareja con ella, la conductora contó lo contrario: "Obvio que ella sabía. No la quiero dejar mal parada, éramos muy jóvenes. [...] Ella tenía novio y yo tuve la delicadeza de no ir a decírselo".

Sabrina Rojas
Sabrina Rojas confesó que le fueron infiel con Claudia Ciardone.

Sabrina Rojas confesó que le fueron infiel con Claudia Ciardone.

Después de enterarse de la infidelidad, Sabrina Rojas y Claudia Ciardone volvieron a desfilar juntas. "En el baño, ella se estaba maquillando, yo me le puse al lado y no me acuerdo qué le dije, pero le di a entender que ya sabía todo y ella se hacía la desentendida", relató la conductora.

Sin embargo, Sabrina Rojas dijo que no tiene rencores porque ya pasó mucho tiempo. "Pasaron casi treinta años, me pasaron otras cosas hermosas. De hecho, ahora se lo dije con buena onda", expresó. Incluso, se acordó del asunto recién cuando la volvió a ver a ella en la pantalla por el tema de Martín Migueles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El duro momento de Miley Cyrus y el por qué no puede hacer grandes giras,

Miley Cyrus reveló la dura condición que no le permite salir de gira: "Mi voz colecciona arrugas"

Por Cristian Reta
Netflix cancela una serie juvenil, al estilo Élite. 

Tras una temporada, Netflix cancela la serie juvenil española sucesora de Élite

Por Redacción Espectáculos
La ex Gran Hermano confesó que droga consumió y el daño que le generó.

Qué es MD, la droga de la que Romina Uhrig se volvió adicta luego de salir de Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género.

Romina Gaetani fue internada tras denunciar un episodio de violencia de género

Por Redacción Espectáculos