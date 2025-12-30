Sabrina Rojas bancó a Wanda Nara: confesó que también le fueron infiel con Claudia Ciardone

La mendocina recordó que con la modelo compartieron una pareja, pero ninguna de los dos lo sabía en ese momento.

Claudia Ciardone expuso a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, porque le escribió para verse mientras estaba con la conductora en su casa de Punta del Este. La ex concursante de Gran Hermano aclaró que ella le puso freno y que no tiene interés en verlo porque está en pareja. En ese contexto, Sabrina Rojas reveló que a ella le fueron infiel con la modelo.

Primero, Sabrina Rojas aclaró que no se trataba de Luciano Castro, sino de un novio muy anterior, a principios de los 2000. Claudia Ciardone, que estaba hablando con ella en SQP, no lo podía creer y le dijo que ella no tenía idea. La conductora dijo que fue antes de que la vedette entrara al reality de Telefe. Más tarde, en Pasó en América, contó más detalles sobre esta infidelidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2005769752254329331&partner=&hide_thread=false CLAUDIA CIARDONE CUENTA LA VERDAD SOBRE SUS CHATS CON MIGUELES



"Me contactó por una persona en común"

"Me pidió disculpas y se las acepté"

"Fue extraño que me vuelva a escribir"

"Cuando me llamó me insistió para vernos"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/ohFir4sBuj — América TV (@AmericaTV) December 29, 2025 "Éramos muy niñas y me llegó la noticia de que mi ex estaba hablando con una tal Claudia Ciardone, fue antes de GH. Nosotras hacíamos desfiles juntas", relató la mendocina, sorprendiendo a todos los presentes.

Claudia Ciardone afirma que no sabía nada Cuando se enteró, Sabrina Rojas derramó alguna que otra lágrima: "Una llora por cada b...". Si bien Claudia Ciardone dijo que ella no estaba al tanto de que este hombre misterioso también estaba en pareja con ella, la conductora contó lo contrario: "Obvio que ella sabía. No la quiero dejar mal parada, éramos muy jóvenes. [...] Ella tenía novio y yo tuve la delicadeza de no ir a decírselo".

Sabrina Rojas Sabrina Rojas confesó que le fueron infiel con Claudia Ciardone. web Después de enterarse de la infidelidad, Sabrina Rojas y Claudia Ciardone volvieron a desfilar juntas. "En el baño, ella se estaba maquillando, yo me le puse al lado y no me acuerdo qué le dije, pero le di a entender que ya sabía todo y ella se hacía la desentendida", relató la conductora.