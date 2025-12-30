La nueva película que sumó Amazon Prime Video y amplía el universo de la mejor saga de acción

La producción sobre asesinos seriales cuenta con la aparición especial del actor que le dio vida a la franquicia, Keanu Reeves.

El nuevo spin off con Ana de Armas que llega a Prime Video.

El universo de asesinos más famoso del cine reciente vuelve a expandirse, pero esta vez lo hace lejos del personaje que lo convirtió en fenómeno global. El nuevo spin-off de "John Wick" llegó a Prime Video con una protagonista femenina, una historia atravesada por la venganza y una estética que mezcla violencia extrema.

La propuesta es “Ballerina”, protagonizada por Ana de Armas. Con dirección de Len Wiseman y guion de Shay Hatten, la película conserva el ADN de la saga original, pero introduce un lenguaje propio.

Durante su paso por los cines, el film recaudó 132 millones de dólares a nivel global. Si bien el número quedó por debajo de las expectativas en relación con su presupuesto, su llegada al streaming le da una segunda vida y la posibilidad de conectar con una audiencia más amplia.

Eve Macarro, la sucesora de John Wick Ana de Armas interpreta a Eve Macarro, una joven criada por la organización Ruska Roma que transforma su formación como bailarina en un arma letal mientras busca justicia por el asesinato de su familia.

Embed - Ballerina - Tráiler oficial en español Eve es hija de dos asesinos: Javier, de los Ruska Roma, y su esposa, integrante de un Culto secreto. Tras la muerte de ambos, la joven se convierte en un arma mortal, entrenada desde su infancia por la misma organización encargada del adiestramiento de John Wick.