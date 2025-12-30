El posteo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata a un año de su muerte: "Te encontré en mis sueños"

A un año de la muerte de Jorge Lanata , Elba Marcovecchio , su esposa, volvió a abrir su corazón en las redes sociales con un posteo que logró conmover a sus seguidores. Para su posteo, la abogada, eligió una imagen muy especial: una en la que se la ve abrazando al periodista, muy cómplices en el día de su boda.

A un año de su muerte, Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata con un documental

Junto a la foto, Elba publicó un texto que llegó al corazón de los usuarios : “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano. Los planes sin destinatario. Los abrazos que eran tuyos”, escribió, dejando en claro que el vacío que dejó Lanata sigue presente en cada rincón de su vida.

Lejos de suavizar el dolor, Marcovecchio lo puso en primer plano y contó cómo intentó sobrellevarlo: “Quise evadir el dolor del silencio con bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas ”, confesó.

“Hasta que te encontré en mis sueños”, escribió, dando a entender que, de alguna manera, el vínculo con Lanata sigue vivo más allá de la ausencia física.

Debajo de la imagen, Elba agregó una frase breve pero contundente que terminó de sellar el homenaje : “Love not fear (Ama, no temas). Te amo infinito”, cerró, a corazón abierto.

Elba Marcovecchio Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte. Instagram

Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata con un documental

"A un año de su muerte, Resumido presenta una nueva producción especial sobre uno de los periodistas más influyentes de la historia argentina: Jorge Lanata. Hablan sus hijas Bárbara y Lola y cuentan su mirada sobre la trama judicial del último tiempo", destacaron desde la cuenta del canal de streaming en el que Diego Leuco hará su homenaje a Lanata.

A lo largo del video que compartieron a modo de adelanto del documental se puede observar diversos testimonios de sus familiares y además eligieron imágenes de archivo sobre su trayectoria en los medios de comunicación como también así de cómo impactó en la prensa la muerte del comunicador.

"Lanata, el incorrecto: el periodista que rompió todas las reglas" quedará subido en YouTube desde las 12 horas de este martes, para que aquellos que quieran recordar los mejores momentos del periodista puedan hacerlo.