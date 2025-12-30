El posteo de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata a un año de su muerte: "Te encontré en mis sueños"

Junto a la foto, Elba publicó un texto que llegó al corazón de los usuarios: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano. Los planes sin destinatario. Los abrazos que eran tuyos”, escribió, dejando en claro que el vacío que dejó Lanata sigue presente en cada rincón de su vida.
Lejos de suavizar el dolor, Marcovecchio lo puso en primer plano y contó cómo intentó sobrellevarlo: “Quise evadir el dolor del silencio con bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas”, confesó.
Debajo de la imagen, Elba agregó una frase breve pero contundente que terminó de sellar el homenaje: “Love not fear (Ama, no temas). Te amo infinito”, cerró, a corazón abierto.
Diego Leuco homenajeará a Jorge Lanata con un documental
"A un año de su muerte,Resumido presenta una nueva producción especial sobre uno de los periodistas más influyentes de la historia argentina: Jorge Lanata. Hablan sus hijas Bárbara y Lola y cuentan su mirada sobre la trama judicial del último tiempo", destacaron desde la cuenta del canal de streaming en el que Diego Leuco hará su homenaje a Lanata.
A lo largo del video que compartieron a modo de adelanto del documental se puede observar diversos testimonios de sus familiares y además eligieron imágenes de archivo sobre su trayectoria en los medios de comunicación como también así de cómo impactó en la prensa la muerte del comunicador.
"Lanata, el incorrecto: el periodista que rompió todas las reglas" quedará subido en YouTube desde las 12 horas de este martes, para que aquellos que quieran recordar los mejores momentos del periodista puedan hacerlo.