Los celulares como drogas en niños: la campaña que propone no regalar dispositivos en Navidad

Un impactante spot compara la dependencia de los niños con los celulares con los efectos de las drogas. Piden no regalarlos en las fiestas.

Los celulares como drogas en niños: la dura campaña que propone no regalar dispositivos en Navidad

Una dura campaña que compara la dependencia que generan los celulares y otros dispositivos electrónicos en niños con la que generan las drogas está dando que hablar en las vísperas de la Navidad. Solo 20 segundos alcanzan para entender estas consecuencias y dejar un mensaje claro y contundente: para estas fiestas no hay que regalar celulares.

Se trata de una campaña impulsada por la acción mendocina Pacto Parental, un acuerdo entre madres y padres para reducir el uso de celulares en la infancia y adolescencia, promoviendo tiempo libre de pantallas en beneficio del juego, la creatividad y los vínculos saludables. Hace unas semanas se firmó en una escuela mendocina este compromiso colectivo para acompañar, cuidar y poner límites a los niños y niñas en un mundo donde todo empuja a la hiperconexión, lo que termina por afectar la atención, el sueño, la autoestima y la salud mental.

Texto (54) “La evidencia científica es contundente: la adopción temprana de tecnología produce daños en el cuerpo similares a los de las drogas duras. Algunos lo llaman la heroína del siglo XXI. Entendemos que es momento de tomar cartas en el asunto y ordenar una relación, la de los niños con la tecnología, que le está friendo el cerebro a toda una generación”, aseguró uno de los padres impulsores de PactoParental.org, Ignacio Castro.

La dura campaña que compara a los celulares con droga e invita a no regalarlos Iconos de aplicaciones que se convierten en polvo que aspira un niño de unos 10 años por su nariz, cual adicto consumiendo cocaína. Esa es la dura imagen con la que un grupo de padres organizados bajo la organización Pacto Parental, busca llamar la atención en una época donde muchas familias eligen regalar celulares para las fiestas.

Embed La campaña busca concientizar a madres y padres, con un mensaje claro y directo: un celular no es un regalo inocente cuando se trata de la infancia. De acuerdo a sus ideólogos, lejos de una comunicación naíf, el spot propone una pregunta incómoda: ¿qué estamos regalando realmente cuando entregamos un celular a un chico?

“No es un tema liviano y no podíamos encararlo de una manera liviana. La campaña pedía ser explícitos e incómodos”, aseguró el creativo de la agencia Polenta, Fernando Sánchez, quien estuvo a cargo de la ejecución del spot. niños celular El uso de celulares a temprana edad, cambiaría algunos hábitos a futuro. WEB Además, desde Pacto Parental destacaron que la iniciativa se materializa en un spot audiovisual de alto impacto que plantea una mirada crítica y poco habitual sobre el uso temprano de los teléfonos móviles. La pieza invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan hoy las pantallas en la vida de niños y niñas.