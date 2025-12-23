23 de diciembre de 2025 - 18:10

Padres le dan un celular a una bebé recién nacida para que "elija" su nombre y desatan una ola de críticas

Con solo 10 minutos de vida, sus padres le dieron un móvil para que, mediante una app de ruleta, la bebé "decidiera" su propio nombre entre dos opciones.

Una bebé elige su nombre gracias a la tecnología: el video muestra como sus padres le colocan un celular para que presione la ruleta.

Una bebé elige su nombre gracias a la tecnología: el video muestra como sus padres le colocan un celular para que presione la ruleta. 

Por Redacción

Dos padres indecisos, con respecto a cómo nombrar a su bebé, fueron foco de una ola de criticas y generaron debate sobre el uso abusivo de la tecnología. En el video, capturado por los padres, apenas diez minutos después del parto, se observa a la niña interactuando con un teléfono celular para su futuro nombre.

La bebé que “eligió” su propio nombre

El clip muestra a la pequeña en un entorno hospitalario. Sobre ella, está el dispositivo móvil con una aplicación de "ruleta" que presenta dos opciones de nombres: Min y Nami. Al presionar con la mano de la niña el botón, la ruleta comienza a girar y se detiene en la opción Min, nombre con el que finalmente decidieron bautizarla.

El video rápidamente se convirtió en viral, alcanzó millones de reproducciones y miles de interacciones en cuestión horas. El debate principal se centró en cómo los progenitores utilizan la tecnología para tomar una decisión.

En la mayoría de los comentarios, las críticas se centraron principalmente en cómo la tecnología ha invadido distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluso un momento tan íntimo como este. Un usuario comentó: “El celular lleno de bacterias después el bebé se mete las manitos a la boca la estupidez humana”. Otro agregaron: Ni siquiera 10 minutos de vida y ya le dan un celular, qué locura”, “Qué malos padres, pobre su hija” y "No puede ser que los nombres los elijamos por algoritmo... Tremendo".

Finalmente el video que buscaba reflejar un tierno momento familiar, fue el centro de polémica sobre los modos de crianza y la gran exposición que tienes los niños a los dispositivos tecnológicos desde los primeros minutos de vida, en este caso de manera literal.

