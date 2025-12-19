19 de diciembre de 2025 - 23:05

Un youtuber buscaba hacerse viral e incendio su Ferrari: por qué podría enfrentar hasta 6 años de prisión

Conocido como WhistlinDiesel, el influencer destruyó un auto de lujo valuado en 400 mil dólares y eso destapó una trama paralela que podría traerle graves problemas legales.

Un youtuber estadounidense es investigado luego de publicar un video, que se convirtió en viral, donde incendia su auto Ferrari. 

El youtuber Cody Detwiller, conocido en redes como WhistlinDiesel, ha adquirido gran protagonismo en redes sociales gracias a su particular contenido de videos de Youtube donde comparte la destrucción de vehículos de lujo y objetos de alto valor. La cuenta del joven estadounidense supera los 10 millones de suscriptores en YouTube y videos que acumulan cientos de millones de reproducciones.

Sin embargo uno de sus últimos videos podría costarle la libertad.

Incendió su Ferrari y es investigado por policía

La situación ocurrió en 2023, cuando el joven publicó un video que tituló "La forma más rápida de perder medio millón de dólares. MiFerrari se ha ido". En las imágenes, se observa cómo un Ferrari F8 Tributo, valorado en más de 400.000 dólares, termina envuelto en llamas en medio de un campo de maíz seco.

A pesar de que el youtuber sostuvo en su momento que se trató de un accidente, las autoridades sospechan que el incidente fue para atraercreado con el objetivo de atraer visualizaciones, las cuales ya superan los 16 millones de vistas. "Fue un accidente total y originalmente tenía la intención de filmar muchas más cosas con el auto, pero esta fue una gran lección para hacer aún más locuras antes de que tu auto se incendie. ¡Solo es un rasguño! Volveremos, Ferrari…” comentó en joven luego de publicar el clip.

Sin embargo, el vídeo demostraba lo contrario. Detwiller condujo el coche deportivo por terrenos de tierra, se sentó sobre el capó para simular una jornada de pesca y arrojó objetos contra las ventanas y espejos antes de que el fuego consumiera el vehículo y parte del terreno, lo que pudo haber provocado un gran desastre ambiental.

El cargo más grave que enfrenta no es la destrucción del auto, sino la evasión de impuestos. Las investigaciones sugieren que Detwiller registró el Ferrari en el estado de Montana, donde no existen impuestos sobre la venta de vehículos, a pesar de residir en Tennessee. Al eludir el pago correspondiente en su estado de residencia, el joven habría cometido un delito fiscal.

Además, jueza Deana C. Hood le prohibió hacer sobre el caso para que declaraciones públicas sobre el caso para evitar que las declaraciones influyan en el jurado. En este contexto, el joven podría enfrentarse a entre uno a seis años de prisión y una multa que podría llegar a 3.000 dólares.

