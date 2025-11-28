28 de noviembre de 2025 - 23:35

Influencer fitness murió en un reto viral dónde debía subir de peso para demostrar que era fácil adelgazar

El ruso Dmitry Nuyanzin falleció de un paro cardíaco mientras dormía. Había aumentado casi13 kilos en un mes a base de una dieta alta en colesterol.

El influencer ruso, Dmitry Nuyanzin, falleció debido a la ingesta desmedida de alimentos altos en calorías con el objetivo de subir de peso y promocionar su plan de adelgazamiento.&nbsp;

Por Redacción

Dmitry Nuyanzin, un influencer y entrenador fitness de Oremburgo, Rusia, murió mientras realizaba un desafío en el cual debía aumentar rápidamente de peso para luego promocionar un programa sobre la pérdida de peso intensiva.

Nuyanzin había trabajado durante diez años como entrenador personal, combinando su experiencia en la educación con una creciente actividad en las redes sociales, lo que hizo que tuviera una gran comunidad de seguidores.

El desafío del aumento de peso

Según informó el medio Daily Mail, Nuyanzin, el objetivo del entrenador era ganar más de 22,5 kilos rápidamente para luego eliminarlos siguiendo su propio plan de adelgazamiento y publicitar el curso fitness que dictaba. Para esto, documentaba el proceso en redes sociales y compartía imágenes de los cambios en su cuerpo.

Nuyanzin prometió a los participantes, además de la transformación física que él mismo intentaría conseguir, recompensas económicas y premios a quienes alcanzaran determinados objetivos de pérdida de peso antes de Año Nuevo.

A través de Instagram, invitaba a las personas a unirse: “Mi curso de pérdida de peso empieza pronto, donde podrás ganar premios geniales y, lo más importante, construir un cuerpo hermoso, aprender a comer y divertirte! Voy a bajar de peso con mis secuaces, ¡así que esto será el doble de emocionante!”.

influencer fitness

El desafío requería que los participantes perdieran al menos el 10% de su peso corporal en un periodo determinado. Otro incentivo que ofrecía el entrenaron era la suma de 100 dólares a quien lo lograra.

Dieta alta en colesterol

La dieta de Nuyanzin durante el periodo de aumento de peso se componía de alimentos con un altísimo contenido calórico y colesterol. Sus publicaciones detallaban una rutina que incluía desayunos basados en bollería y pasteles; almuerzos de hasta 800 gramos de dumplings cubiertos de mayonesa; comidas frecuentes de papas fritas; y cenas abundantes con hamburguesas y hasta dos pizzas pequeñas. Estos excesos lo llevaron a ganar casi 13 kilos en solo un mes. Para mediados de noviembre ya había superado los 100 kilos y seguía avanzando con su estrategia de ingesta desmedida.

influencer fitness comida

Según informó Daily Mail, hacia los últimos días del reto, Nuyanzin comenzó a experimentar malestares físicos lo que hizo que suspendiera sus entrenamientos.

Falleció mientras dormía

Una noche fue a descansar debido a que no se encontraba bien, y no volvió a despertar. Los informes sugieren que Nuyanzin sufrió un paro cardíaco mientras dormía.

El entrenador era una figura muy apreciada por sus allegados, alumnos y seguidores quienes lo recordaron como una figura brillante y enérgica en el mundo fitness.

Esta situación reavivó el debate sobre los riesgos del sobrepeso y de las dietas hipercalóricas extremas. Según advierte la Universidad de Brown, el aumento rápido de peso obliga al corazón a trabajar más para bombear sangre y exige un esfuerzo cardiovascular mayor. Estos factores, combinados con una dieta cargada de colesterol y grasas saturadas, elevan significativamente el riesgo de complicaciones severas, como el paro cardíaco.

