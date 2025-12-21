21 de diciembre de 2025 - 12:55

"Tonto e imbécil": el video viral que reavivó un debate que discute "con quién no vale la pena discutir"

Un especialista en liderazgo explica la diferencia entre dos grupos. Uno no sabe, pero puede aprender; mientras que el imbécil continúe en su error.

Debate: diferencia entre un tonto y un imbécil.

Un video difundido en redes sociales volvió a instalar un debate ya conocido: cómo identificar a las personas con las que vale la pena dialogar y aquellas con las que discutir solo implica un desgaste. La reflexión, que rápidamente se volvió viral, fue planteada por el especialista en liderazgo Santiago Ávila.

Desde su cuenta de Instagram, el experto propone una distinción clara entre dos tipos de actitudes frente al error y el aprendizaje. Según explica, no se trata de insultos, sino de comportamientos que determinan cómo se puede -o no- interactuar con el otro.

Ávila define al “tonto” como alguien que se equivoca por desconocimiento. Es una persona que no cuenta con información suficiente, no comprende el contexto o ignora un tema específico, pero que está dispuesta a aprender cuando se le explica. “Todos somos tontos en algún punto”, señala.

En cambio, describe al “imbécil” como quien, aun teniendo datos y evidencia delante, decide ignorarlos. Según el especialista, este perfil persiste en el error, rechaza la realidad y se aferra a sus ideas con una convicción rígida, incluso cuando los hechos demuestran lo contrario.

El contraste también se refleja en la reacción ante la correción. Mientras el tonto agradece la ayuda y mejora, el imbécil se ofende cuando lo corrigen y refuerza su postura, aun cuando todo indica que está equivocado. Por eso, Ávila recomienda no gastar energía en discusiones con este último.

“No es falta de información, es un problema de actitud”, cerró.

