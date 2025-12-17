17 de diciembre de 2025 - 21:32

Reforma laboral: este jueves Bullrich abrirá en el Senado una nueva ronda de exposiciones clave

La reforma laboral vuelve a ocupar el centro del debate en el Senado, donde mañana se retomarán las exposiciones en comisión con la conducción de Bullrich.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y senadora electa.

Foto:

Gentileza Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El oficialismo impulsa el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara alta y busca cerrar el dictamen en los próximos días. La iniciativa es analizada en comisiones, con exposiciones de funcionarios, empresarios y sindicatos, en un cronograma ajustado que apunta a llevar el tema al recinto antes de fin de año.

Leé además

Los bancos apuntan contra la Reforma Laboral.

Reforma laboral: los reclamos que hacen desde el sector mayorista

Por Redacción Economía
El Senado abrirá el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno

Reforma laboral: el Senado comenzó el debate y el Gobierno aspira a darle un trámite veloz

Por Redacción Política

La segunda jornada de expositores comenzará mañana a las 9 en el Senado y estará encabezada por Patricia Bullrich, titular del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. El encuentro se extenderá hasta pasado el mediodía y forma parte del tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo.

El debate en comisión avanza mientras La Libertad Avanza trabaja para obtener las firmas necesarias que habiliten el dictamen. El objetivo del bloque es cerrar ese trámite entre mañana y el viernes, con la intención de llevar la iniciativa al recinto el 26 de diciembre. Para ello, Bullrich mantiene conversaciones con sectores aliados en busca de respaldos que permitan alcanzar la media sanción.

La estrategia legislativa fue revisada la semana pasada durante una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque, luego de que el Poder Ejecutivo demorara el envío del proyecto. Según fuentes parlamentarias, el texto original ingresado al Senado quedó sujeto a modificaciones solicitadas por bloques dialoguistas, lo que obligó a reordenar los tiempos y el recorrido del tratamiento.

Patricia Bullrich junto a los kirchneristas Di Tullio y Recalde en el Senado
Patricia Bullrich junto a los kirchneristas Di Tullio y Recalde en el Senado por el proyecto de reforma laboral

Patricia Bullrich junto a los kirchneristas Di Tullio y Recalde en el Senado por el proyecto de reforma laboral

Apoyos en duda y fuertes cruces en el debate por la reforma laboral

De prosperar un dictamen de mayoría, Bullrich podría obtener un resultado favorable en su primer desafío al frente del plenario de comisiones. En ese escenario, el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y del PRO aparece como un factor decisivo, aunque persisten dudas sobre la magnitud de ese apoyo.

La jornada legislativa comenzó con la conformación formal de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que quedó bajo la presidencia de Bullrich tras una discusión con el titular del bloque peronista, José Mayans. Más tarde, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, abrió la lista de expositores y defendió el proyecto, al sostener que mantiene los derechos esenciales de los trabajadores y busca equilibrar la relación laboral, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas.

Luego fue el turno de representantes del sector industrial. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, planteó que la litigiosidad laboral es uno de los principales obstáculos para la creación de empleo formal y afirmó que el esquema vigente no logró generar puestos de trabajo sostenidos.

El cierre de la jornada estuvo marcado por las críticas de la Confederación General del Trabajo. Dirigentes sindicales cuestionaron el contenido del proyecto y señalaron que no fue consensuado con el sector gremial. Representantes de distintos sindicatos coincidieron en calificar la iniciativa como regresiva y reiteraron que la central obrera no avala la reforma en debate.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escándalo en el Senado: el fuerte cruce entre Bullrich y Mayans por la presidencia de la comisión.

Escándalo en el Senado: el fuerte cruce entre Bullrich y Mayans por la presidencia de la comisión

Por Redacción Política
diez principios para encarar una verdadera reforma laboral

Diez principios para encarar una verdadera reforma laboral

Por Agostina Alonso Isgró
Martín Tetaz y Julio Piumato discutieron en vivo por TN.

Fuerte cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz por la reforma laboral: gritos y acusaciones en vivo

Por Redacción Sociedad
La vicepresidenta Victoria Villarruel.

Victoria Villarruel convoca a jefes de bloque para ordenar el debate de la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política