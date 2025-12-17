Reforma laboral: este jueves Bullrich abrirá en el Senado una nueva ronda de exposiciones clave

El oficialismo impulsa el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara alta y busca cerrar el dictamen en los próximos días . La iniciativa es analizada en comisiones, con exposiciones de funcionarios, empresarios y sindicatos, en un cronograma ajustado que apunta a llevar el tema al recinto antes de fin de año.

La segunda jornada de expositores comenzará mañana a las 9 en el Senado y estará encabezada por Patricia Bullrich, titular del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. El encuentro se extenderá hasta pasado el mediodía y forma parte del tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo.

El debate en comisión avanza mientras La Libertad Avanza trabaja para obtener las firmas necesarias que habiliten el dictamen. El objetivo del bloque es cerrar ese trámite entre mañana y el viernes, con la intención de llevar la iniciativa al recinto el 26 de diciembre. Para ello, Bullrich mantiene conversaciones con sectores aliados en busca de respaldos que permitan alcanzar la media sanción.

La estrategia legislativa fue revisada la semana pasada durante una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque, luego de que el Poder Ejecutivo demorara el envío del proyecto. Según fuentes parlamentarias, el texto original ingresado al Senado quedó sujeto a modificaciones solicitadas por bloques dialoguistas, lo que obligó a reordenar los tiempos y el recorrido del tratamiento.

De prosperar un dictamen de mayoría, Bullrich podría obtener un resultado favorable en su primer desafío al frente del plenario de comisiones. En ese escenario, el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y del PRO aparece como un factor decisivo, aunque persisten dudas sobre la magnitud de ese apoyo.

La jornada legislativa comenzó con la conformación formal de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que quedó bajo la presidencia de Bullrich tras una discusión con el titular del bloque peronista, José Mayans. Más tarde, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, abrió la lista de expositores y defendió el proyecto, al sostener que mantiene los derechos esenciales de los trabajadores y busca equilibrar la relación laboral, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas.

Luego fue el turno de representantes del sector industrial. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, planteó que la litigiosidad laboral es uno de los principales obstáculos para la creación de empleo formal y afirmó que el esquema vigente no logró generar puestos de trabajo sostenidos.

El cierre de la jornada estuvo marcado por las críticas de la Confederación General del Trabajo. Dirigentes sindicales cuestionaron el contenido del proyecto y señalaron que no fue consensuado con el sector gremial. Representantes de distintos sindicatos coincidieron en calificar la iniciativa como regresiva y reiteraron que la central obrera no avala la reforma en debate.