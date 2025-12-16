Reforma laboral: el Senado comenzó el debate y el Gobierno aspira a darle un trámite veloz

El Senado abrió este miércoles a las 11 el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, y al que el oficialismo aspira a darle un trámite veloz ya que quiere votar esa iniciativa el viernes 26 de diciembre.

Para aprobar en forma exprés los cambios en la legislación del mercado laboral y asociaciones sindicales, a las 9 cse constituyó en forma separada las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda , y a las 11 se hizo el plenario para comenzar la ronda de consultas.

Uno de los primeros oradores fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, entre otros expositores, informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

La apertura del debate de la reforma laboral se realiza luego de la reunión realizada en la mañana de ayer entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques, y en cuyo transcurso se estableció la conformación de comisiones para debatir, en forma simultánea, la reforma laboral y la ley de glaciares.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó a la prensa acreditada que hoy por la mañana quedarían conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente y de Desarrollo Sustentable.

El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.

Habrá un total de 15 expositores en dos días. De los 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

Uno de los datos sobresalientes de la reunión que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganar terreno en las comisiones ante el kirchnerismo.

Ese paso es clave para el oficialismo para alzarse con los dictámenes de comisión, aunque para la aprobación de la ley tendrá que tener bien enhebrados los consensos para tener al menos 37 senadores para abrir la sesión y sancionar esa ley. De esta manera, Bullrich acordó con la UCR, el PRO y bloques provinciales tener mayoría en las cuatro comisiones.

comisión de Trabajo y Previsión Social

La comisión de Trabajo y Previsión Social tendrá 17 miembros, de los cuales el oficialismo junto a sus aliados se quedó con 12 miembros, y de los que 5 son de la Libertad Avanza, 3 de la UCR, uno del PRO, uno del Frente Renovador, uno de Cambio Federal y otro de “Primero los salteños”, y el peronismo los cinco restantes.

Integrarán esa comisión, además de Bullrich, los libertarios Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy, Bruno Olivera Lucero, los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider; el macrista Enrique Goerling Lara, la misionera Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos Espinola y la salteña Favia Royon.

comisión de Presupuesto y Hacienda

Por su parte, la comisión de Presupuesto y Hacienda tiene 17 miembros y 12 corresponderán a la alianza entre la LLA, UCR, PRO y provinciales, mientras que el peronismo tendrá seis integrantes.

El libertario Ezequiel Atauche mantendrá la presidencia de esa comisión, y la integrarán también Agustín Monteverde, Bullrich, Olivera Lucero, y Bartolomé Abdala, los radicales Flavio Fama, Mariana Juri y Schneider; Andrea Cristina del PRO, la cordobesa Alejandra Vigo, Edith Terenzi y Beatriz Avila.

comisiones de Minería

El Senado también conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Desarrollo y Ambiente Sustentable, que abrirán el debate sobre la ley de glaciares, cuyo tratamiento era un reclamo de las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

La iniciativa modifica la ley de glaciares, y le otorga la potestad a las provincias para analizar los emprendimientos mineros, aunque siempre deberán cuidar el medio ambiente.

Un dato es que el catamarqueño radical Fama será el presidente de la comisión de Minería, y que la chubutense Edith Terenzi presidirá la comisión de Ambiente y Desarrollo, según señalaron voceros parlamentarios a la Agencia Noticias Argentinas.