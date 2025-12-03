Así es el convenio para prohibir la utilización de celulares que firmaron los padres de una escuela mendocina

El Pacto Parental es un acuerdo entre madres y padres para reducir el uso de celulares en la infancia y adolescencia, promoviendo tiempo libre de pantallas en beneficio del juego, la creatividad y los vínculos saludables. Se trata de un compromiso colectivo para acompañarlos, cuidarlos y poner límites en un mundo donde todo empuja a la hiperconexión la cual afecta la atención, el sueño, la autoestima y la salud mental.
"Buscamos tomar medidas colectivas para retrasar el acceso a tecnología de nuestros hijos. Colectivas porque entendemos que tenemos que pasar de 'es el único que no tiene' a 'es el único que todavía tiene'. La presión social hace que los padres demos teléfonos a nuestros hijos y eso repercute en la salud mental de ellos", dijo Ignacio Castro, uno de los impulsores de la medida.
Desaparecer el celular para recuperar la infancia
Las familias firmantes se comprometen voluntariamente a respetar una serie de pautas y a trabajar junto a otras familias y la institución educativa para priorizar el bienestar integral de chicos y adolescentes. El pacto responsabiliza a los adultos del bienestar físico y emocional de los hijos.
También se menciona que la infancia necesita presencia adulta, acompañamiento y límites. Según el convenio, el uso temprano del celular y las redes sociales generan riesgos y sobreestimulación en los menores. Se destaca la importancia de que todos los padres se sumen y se comprometan porque los límites son más sostenibles si se establecen colectivamente.
A partir del próximo año, los padres se comprometen a retrasar el primer celular propio de los chicos hasta los 13 años y prohibir las redes sociales hasta los 16. También acordaron acompañar con diálogo, presencia, límites claros y actividades fuera de la pantalla.
Datos que fundamentan el Pacto Parental
Los adultos fundamentan esta iniciativa con los siguientes datos:
El 95% de docentes cree que el celular afecta la salud mental.
Los chicos reciben unas 237 notificaciones por día, incluso en clase.
1 de cada 3 adolescentes ve pornografía en la escuela.
El 35% de los alumnos usa el celular para copiarse.
Los menores pasan de 4 a 6 horas diarias frente a pantallas.
El 65% tiene su primer smartphone antes de los 9 años.