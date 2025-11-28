Se trata del Colegio San Nicolás, de Luján. "Está comprobado y demostrado que el uso excesivo del teléfono trae complicaciones a los chicos para prestar atención", justificó Ramiro Pontis Sarmiento, director de Nivel Secundario de la Institución.

Un colegio de Mendoza prohibirá por completo los celulares y pide que los padres "limiten" el uso en casa

El Colegio San Nicolás anunció una medida trascendente que comenzará a regir a partir del próximo año: la prohibición total del uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes durante toda su permanencia en la institución. La decisión surge frente a la creciente preocupación por el uso desmedido de dispositivos móviles y su impacto en el rendimiento académico, la concentración y la salud emocional de los adolescentes.

"Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto. Está comprobado y demostrado que el uso excesivo del teléfono trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, les genera una ansiedad importante. La resolución para el año que viene es prohibir el uso de celular durante su permanencia en el colegio", justificó Ramiro Pontis Sarmiento, director de Nivel Secundario del colegio ubicado en Chacras de Coria, Luján.

La implementación incluirá espacios de guarda seguros, protocolos de comunicación para casos de emergencia y una campaña interna de concientización dirigida a estudiantes y familias. Autoridades del colegio señalaron que la prohibición forma parte de una política más amplia orientada a mejorar el clima escolar y potenciar las condiciones de aprendizaje.

"Necesitamos que los padres acompañen esta medida limitando el uso. Sabemos que es una herramienta que puede servir, pero cuando su uso es desmedido genera problemas tanto por el abuso de los chicos en las redes como los juegos que los tienen atrapados", sumó Pontis Sarmiento

La iniciativa del Colegio San Nicolás se alinea con una tendencia global en crecimiento: el movimiento de desconexión digital. Numerosas instituciones educativas y gobiernos alrededor del mundo están implementando políticas similares, reconociendo la necesidad de fomentar entornos libres de distracciones tecnológicas para recuperar la atención plena, mejorar las interacciones sociales cara a cara y promover un desarrollo emocional y cognitivo más saludable en los jóvenes. El colegio busca, con esta medida, revalorizar el tiempo y el espacio de aprendizaje como momentos dedicados exclusivamente al estudio y la convivencia