Estos smartphones se pueden comprar con cuotas sin interés. También aplica un 20% de reintegro con la billetera virtual MODO. Los precios y cupones hoy.

Black Friday 2025: tres celulares buenos, bonitos y baratos por menos de $299.999

Por el Black Friday 2025, muchos aprovechan esta ocasión para cambiar el celular. Los smartphones suelen imponerse entre los productos más buscados y esto tiene que ver con las promociones y descuentos que hacen que este sea un momento ideal para renovar el equipo.

Si estás buscando algún teléfono móvil que funcione bien y no salga un ojo de la cara, te recomendamos tres opciones de Samsung, Motorola y TCL que cumplen con el estandarte de las tres B: "bueno, bonito y barato".

1. TCL 505 Precio: $169.999 (-23%) + opción de hasta 6 cuotas sin interés

Hay 15% de descuento en un pago con cupón 15ONCITY