28 de noviembre de 2025 - 13:49

Black Friday 2025: tres celulares buenos, bonitos y baratos por menos de $299.999

Estos smartphones se pueden comprar con cuotas sin interés. También aplica un 20% de reintegro con la billetera virtual MODO. Los precios y cupones hoy.

Foto:

IA
Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

Por el Black Friday 2025, muchos aprovechan esta ocasión para cambiar el celular. Los smartphones suelen imponerse entre los productos más buscados y esto tiene que ver con las promociones y descuentos que hacen que este sea un momento ideal para renovar el equipo.

Si estás buscando algún teléfono móvil que funcione bien y no salga un ojo de la cara, te recomendamos tres opciones de Samsung, Motorola y TCL que cumplen con el estandarte de las tres B: "bueno, bonito y barato".

1. TCL 505

Precio: $169.999 (-23%) + opción de hasta 6 cuotas sin interés

Hay 15% de descuento en un pago con cupón 15ONCITY

- Procesador: Octa-Core MTK G36

- RAM: 4 GB (+4 GB)

- Memoria interna: 128 GB

- Cámara: 50.0 MP + 2 MP (principal) | 5 MP (frontal)

- Pantalla: 6.75" IPS

- 4G LTE

- NFC

2. Motorola G15

Precio: $279.999 (-6%) + opción de hasta 12 cuotas sin interés

Comprar en Frávega

Hay 15% de descuento en un pago con cupón FRAVE15

- Procesador: Octa-Core 2GHz

- RAM: 4 GB

- Memoria interna: 128 GB

- Cámara: 50.0 MP + 5 MP (principal) | 8MP (frontal)

- Pantalla: 6.7" LTPS 1080x2400 FHD+

- 4G LTE

- NFC

3. Samsung Galaxy A16

Precio: $299.999 (-36%) + opción de hasta 12 cuotas sin interés

Comprar en Frávega

- Procesador: Octa-Core 2GHz, 1.8GHz

- RAM: 4 GB

- Memoria interna: 128 GB

- Cámara: 50.0 MP + 5 MP + 2 MP (principal) | 13 MP (frontal)

- Pantalla: 6.7" Super AMOLED 1080x2340 (FHD+)

- 4G LTE

- NFC

Promoción MODO en Black Friday 2025

Los usuarios que opten por pagar online con MODO en Frávega podrán obtener 20% de reintegro con tope de $20.000 por banco.

Válido del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2025.

