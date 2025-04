Ya está en Argentina el nuevo Motorola Razr 60 Ultra, el plegable más elegante: cómo es y cuánto cuesta

Expertos vs. usuarios: por qué lo que unos recomiendan a los otros no les interesa

Las funciones de moto ai se suman especialmente en el sistema de cámaras. Es el primer sistema de cámara triple de 50 MP del mundo en un teléfono flip. Incluye un objetivo ultra gran angular y Super Zoom de alta resolución. Este modelo es el primero en los smartphones Motorola en permitir capturar, editar y ver videos en Dolby Vision. También es compatible con audio Dolby Atmos.

Su pantalla interior es la más grande en el segmento de teléfonos plegables. Es un panel pOLED de 7,0″ en Super HD con resolución aún mayor que la generación anterior. También es el primer teléfono plegable del mundo con una pantalla Pantone Validated. Su pantalla externa interactiva de 4,0″ es, según Motorola, la más inteligente e interactiva de todos los teléfonos plegables, ofreciendo una visión completa un 40% mayor que otros modelos. Su resistente está garantizada por Corning Gorilla Glass-Ceramic.

Carga rápida del moto razr 60 Ultra Carga rápida del moto razr 60 Ultra Motorola

Otro punto fuerte es su batería, tanto en duración como en capacidad de carga. Su potencia de 4700 mAh ofrece más de 36 horas de autonomía con una sola carga en condiciones óptimas y cuenta con carga rápida TurboPower de 68W (se vende por separado), puede obtener carga para todo el día en solo 8 minutos. También soporta carga inalámbrica de 30W y carga inversa.

Qué es Moto AI

La nueva familia razr permite a los usuarios explorar toda la potencia de moto ai. Ofrece el primer conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, incluyendo ¿Qué me perdí? (Catch Me Up) para resumir mensajes de apps compatibles, Presta atención (Pay Attention), y Guarda esto (Remember This).

Muchas de estas experiencias son accesibles directamente desde la pantalla externa. La función Next Move ofrece recomendaciones en tiempo real basadas en el contenido de la pantalla. Smart Connect con AI permite acceder a elementos con un simple comando de voz o texto, transmitiendo a un televisor, duplicando en una PC o tablet o iniciando un centro multitarea. Además, se puede acceder a la potencia de Gemini y Gemini Live directamente desde la pantalla externa del razr.

Moto ai Moto ai es la inteligencia artificial del nuevo moto razr 60 Ultra Motorola

En el razr 60 ultra, hay una tecla dedicada AI Key para acceder fácilmente a moto ai desde cualquier lugar. Cuando el teléfono está en modo de pie o tienda, los usuarios pueden usar Look & Talk con solo un vistazo para conversar con moto ai, responder preguntas rápidas, resumir notificaciones o transcribir conversaciones.

moto ai también mejora el sistema de cámara, añadiendo efectos cinematográficos y optimizando las fotos. El motor de mejora fotográfica basado en IA ofrece rango dinámico mejorado, reduce el ruido y captura detalles sutiles. Signature Style utiliza IA para aprender las preferencias del usuario y ajustar automáticamente las fotos. El diseño plegable permite usar el dispositivo en posiciones Flex View como un trípode. Se pueden tomar selfies y fotos grupales con las manos libres usando gestos. La pantalla externa permite la función de vista previa. Se puede girar el dispositivo al modo de videocámara con sensación retro para capturar video. El razr 60 cuenta con estabilización adaptativa para videos estables. El razr 60 ultra incluye funciones como Group Shot (captura varios fotogramas para asegurar ojos abiertos) y Action Shot (ajusta velocidad de obturación para fotos enfocadas de sujetos en movimiento).

Precio y fecha de lanzamiento en Argentina

El motorola razr 60 ultra ya está a la venta en Argentina a un precio de $1,999,999 hasta en 12 cuotas sin interés.

En nuestro país está disponible en colores PANTONE Scarab (Alcantara) y PANTONE Mountain Trail (madera), mientras que el PANTONE Rio Red (cuero) llegará próximamente.

Los equipos ya se pueden ver y comprar en Motorola Flagship Stores, Motorola Stores y la tienda en línea oficial,.Motorola informó además que pronto también estarán disponibles en las principales cadenas de retail y en las tiendas de los operadores teléfonicos.