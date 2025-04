Expertos vs. usuarios: por qué lo que unos recomiendan a los otros no les interesa

A simple vista parece que el precio es lo primero que mira un usuario , y aunque es verdad, también se preocupa por tener un celular con buenas cámaras, una batería que aguante el día y potencia suficiente para no tener que cambiarlo cada un año. En esencia, los expertos también se preocupan por lo mismo, pero sus consejos muchas veces no tienen peso suficiente.

Aunque los detalles abundan, muchas veces los usuarios no los entienden o no le prestan la suficiente atención como para valorarlos.

Cada uno sabe cómo usa su celular y para qué lo quiere, por lo que muchas funciones no pasan por el radar de las necesidades, pero sí por el de los deseos.

¿Qué recomiendan los especialistas que a un usuario regular no le interesa? Hagamos un repaso:

- Pantalla, nits, Hz y percepción visual: este apartado está entre lo que más desconoce el usuario. Muchos solo buscan que tenga buen brillo o tamaño, pero rara vez demandan que el panel sea Amoled o tenga tasa de refresco sea de al menos 120Hz o 144Hz,para garantizar fluidez. Muchos menos se exige LTPO (tasa variable para ahorrar batería), brillo máximo en nits (por ejemplo, 1600 nits en HDR), frecuencia PWM (para evitar fatiga visual) o fidelidad de color (DCI-P3, sRGB),

Aunque la combinación de estos factores mejoran una pantalla, los usuarios buscan que el equipo tenga colores brillantes, se vea bien al estar al sol o que un videojuego sea vea fluido.

- Procesador y memoria: aquí los usuarios se preocupan un poco más por saber detalles, pero las características que analizan los especialistas pasan casi desapercibidas. Por ejemplo, aunque resulte familiar el procesador Snapdragon, pocos miran que modelo y generación viene en cada teléfono. Tampoco le interesa al usuario común la eficiencia térmica o si la litografía de fabricación de un chip es de 3nm o 5nm.

La marca del procesador tiene peso para el usuario, pero más aún saber que el celular abrirá y cerrará aplicaciones sin trabarse y soportará las tareas cotidianas.

Lo mismo pasa con la memoria RAM, ya que aprendimos que mientras más, mejor, pero pocos buscan un mínimo suficiente para garantizar la carga de tareas que queremos que soporte.

Usuario de celulares Muchos usuarios de celulares deciden entre buenas prestaciones y buen precio. Imagen creada por IA

- Actualizaciones y soporte: este apartado fue ganando terreno cuando los usuarios aprendieron por qué un iPhone tiene mejor reventa que un equipo con Android. En este sentido Apple “educó” mejor a sus usuarios que tiene más claro cuántas actualizaciones de sistema operativo van a tener y cómo distinguirlas de los parches de seguridad.

En Android, al ser un ecosistema abierto, las actualizaciones dependen de cada marca. Los que saben recomiendan los mejores modelos con más actualizaciones de sistema operativo y capa de personalización del fabricante, pero los usuarios se interesan más por las funciones actuales y no tanto por las que potencialmente vendrán con una actualización.

- Cámaras: procesamiento y sensores: aquí es donde los usuarios deberían prestar más atención a los expertos. Primero para entender que más megapíxeles no significan mejores fotos, pero también es válido saber cómo es el procesamiento de imagen (ISP), la profundidad de color, qué es el High Dynamic Range (HDR) o la calidad RAW. También es útil saber si el equipo tiene modo noche o si la profundidad de campo la hace de forma óptica o digital.

Recientemente las funciones de Inteligencia Artificial han copado las funciones en las fotos de los celulares y más de un usuario quiere esas herramientas, pero en las cámaras hay más y mejores funciones para explorar.

Hay más aspectos que los usuarios no profundizan y los que saben recomiendan a tener en cuenta. Por ejemplo, un usuario casi no se fija si el equipo tiene certificación IP para resistencia al agua y al polvo, qué clase de cristal tiene la pantalla o si el cuerpo es de aluminio, acero o titanio.

En muchos casos sabe estos datos, pero no son un factor determinante a la hora de la compra.

Lo mismo pasa con la capacidad de carga rápida de la batería, la calidad de audio (ya sea estéreo real, Dolby Atmos, Hi-Res o DAC dedicado) o si el teléfono cuenta con WiFi 6E o 7 o si posee Bluetooth 5.4, la versión más reciente.

El punto en común

No todo es diferencia irreconciliable entre expertos y usuarios. Ambos coinciden en que el balance entre grandes prestaciones con un precio asequible es el mejor equilibrio.

Además, con el tiempo los consumidores aprenden conceptos técnicos relacionados a los productos electrónicos que tienen en casa y usan a diario, como el celular, y que coinciden con las especificaciones que detallan los conocedores en sus reseñas.

Smartphones de alta gama Muchos usuarios se guían por la estética sin conocer detalles de los productos que compran

Entonces ¿por qué los usuarios no buscan lo mismo que los expertos recomiendan? Las razones quizá estén vinculadas a experiencias personales con un producto (siempre usa la misma marca), a un sesgo de confirmación (sólo consume información que respalda lo que ya piensa), a escasa información (no indagó sobre el producto ni lo comparó con otros) o simplemente no le interesan las opiniones detalladas.

Víctimas del marketing

Profundizar sobre los aspectos técnicos de un teléfono también ayuda a ver más allá de la publicidad de un producto. En más de una campaña se subestima al consumidor y su capacidad de entendimiento al reducir casi todo a características cuasi mágicas en las funciones de un smartphones.

Sin embargo, el factor experiencia y los sentimientos que genera el uso de un producto sigue teniendo un peso fuerte para el usuario.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sevilla y la Universidad Católica del Norte de Chile destaca que, para muchos consumidores, la estética del teléfono inteligente es el principal factor de decisión de compra, superando incluso a las características técnicas. En palabras del investigador Francisco Javier Rondán: “Cuanto más atractiva es la imagen y el diseño del teléfono inteligente, los consumidores van a tener una mayor relación emocional con este producto y con ello más claro tendrá su decisión de compra”.

OPINIÓN

Lo veo y lo quiero

La pasión con la que defendemos nuestros afectos incluye también a los celulares y eso hace que el fanatismo pese más que el sentido común a la hora de renovar un equipo.

En Argentina se multiplicó la oferta de smartphones con la llegada de varias marcas chinas, pero el consumidor promedio solo da el salto a lo nuevo y desconocido cuando el bolsillo no le permite seguir costeando las pasiones.

Pero no hay que por bien no venga, y así van naciendo nuevos amores y fidelidades. Xiaomi, por ejemplo, supo ganarse la preferencia de muchos usuarios por su versatilidad, buen precio y diseño elegante. Los especialistas no lo destacan entre los mejores, pero sí dentro de los equipos que cumplen holgadamente en el uso cotidiano.

Sin embargo, hay dos marcas que dominan el mercado argentino y son las predilectas: Samsung y Motorola. Ambas lideran ampliamente el mercado local y no hay reseña especializada que convenza a un usuario de que otra marca puede darles lo mismo por un precio menor o mejores prestaciones por el mismo valor.

Las firmas lo saben y lo explotan diversificando modelos, precios y funciones para que la brecha entre lo recomendado y lo preferido sea cada vez más pequeña.