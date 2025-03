Inteligencia Artificial: Apple se estanca donde Samsung avanza

Apple ha enfrentado varios obstáculos notables en la implementación efectiva de la IA en sus productos y servicios. No es la primera vez que llega más tarde que sus competidores con algún servicio, pero siempre sus resultados fueron impecables en implementación y funcionamiento. Esta vez no es así.

Las críticas no residen tanto en el retraso, sino en que fue Apple quien no solo lo prometió como un servicio revolucionario que permitiría que el asistente “conociera” al usuario sino que también lanzó publicidades -también cargadas de polémica- con Bella Ramsey, actriz de The Last Of Us, que ahora fueron retiradas.

Embed - Bella Ramsey Unveils Hidden Tech on iPhone

El asistente de voz Siri ya era un chiste en relación a sus pares como Alexa de Amazon o el Asistente de Google, que mostraron una evolución más eficiente, y ahora que por fin parecía que iba a dar un paso al frente gracias a la IA, su lanzamiento fue postergado.

Los trascendidos señalan que Siri ha tenido dificultades para mantener conversaciones fluidas. Incluso un periodista de Bloomberg filtró información de Apple donde contó que Robby Walker, jefe del equipo de Siri, calificó estos retrasos como "feos" y "vergonzosos", reconociendo que algunas características de IA generaban respuestas incorrectas hasta en un tercio de las veces.

Lanzar funciones que no están listas es lo que muchos señalan como el principal problema.

A principios de este año Apple ya había enfrentado críticas por el mal funcionamiento de su IA, ya que había tenido que desactivar los resúmenes de noticias que realizaba su Inteligencia Artificial tras quejas de grandes medios por sus groseras imprecisiones.

Apple Intelligence Apple Intelligence

La IA de Apple creó titulares falsos en base a informaciones de la BBC, The New York Times o The Washington Post que afirmaban, por ejemplo, que Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, se había quitado la vida o que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había sido arrestado.

Un portavoz de la BBC dijo a la cadena CNN: “Es crucial que Apple aborde urgentemente estos problemas, ya que la precisión de nuestras noticias es esencial para mantener la confianza. Estos resúmenes de IA de Apple no reflejan, y en algunos casos contradicen completamente, el contenido original de la BBC”.

Samsung, en la otra vereda de la IA

En contraste a la situación de Apple, Samsung ha logrado avances significativos en la integración de la IA en sus dispositivos, especialmente con el lanzamiento de la serie Galaxy S25. La compañía ha implementado funciones avanzadas de IA que mejoran la experiencia del usuario de manera notable.

Una característica destacada es la integración de Gemini Live, un asistente de IA desarrollado en colaboración con Google, que permite a los usuarios delegar tareas complejas a través de un diálogo natural. Esta funcionalidad transforma al dispositivo en un compañero de conversación capaz de entender y ejecutar comandos complejos, elevando la interacción usuario-dispositivo a un nuevo nivel.

Samsung Galaxy AI Samsung Galaxy AI

Además, Samsung ha presentado innovaciones en el ámbito de la IA durante eventos internacionales como el CES y el Mobile World Congress (MWC) 2025, donde mostró experiencias de IA para el hogar del futuro, proyectores interactivos y espejos inteligentes, demostrando su compromiso con la incorporación de la inteligencia artificial en diversos aspectos de la vida cotidiana.

La apuesta fuerte de la compañía surcoreana está en ofrecer todos sus servicios de IA en la serie S25 -que incluye al Galaxy S25 Ultra, S25+ y S25-, pero en el MWC develaron que algunas funciones de IA también llegarán a la gama media serie A, que está integrada por los Galaxy A56, A36 y A26.

“Samsung sigue superando los límites de la inteligencia artificial y lo demostramos incluyendo nuevas alianzas estratégicas con Google para la nueva serie S25. Es por esto que Galaxy AI ya está impactando en la vida de los consumidores de forma real, ya que permite realizar acciones cotidianas de una forma más sencilla, como compartir un GIF o guardar los detalles de un evento en el calendario”, señalaron desde la empresa y agregaron: “Samsung está un paso adelante en materia de innovación en IA aplicada a la industria móvil. Con la incorporación de agentes de IA multimodales, la serie Galaxy S25 es el primer paso en la visión de Samsung de cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono y con su mundo”.

Qué pasará en el futuro

Mientras Apple sigue lidiando con la funcionalidad de su asistente de voz y tratando de que no afecte su posición en el mercado, Samsung ha sabido capitalizar la integración efectiva de la inteligencia artificial en sus dispositivos, ofreciendo soluciones innovadoras y centradas en el usuario.

Sin embargo, ni los errores de uno ni los aciertos de otro alcanzan para sensibilizar a los fieles para que pasen a ser conversos.

Los fanboys de Apple tienen fe en la “magia” de la empresa para que solucione sus problemas, mientras que los fanáticos de los Galaxy de Samsung ya presumen en redes todo lo que la IA hace por ellos.