Celulares: estas son las tendencias que dejó la mayor feria de móviles del mundo

La mayoría de los aportes se centraron en la asistencia virtual, el retoque fotográfico y la personalización de equipos.

Un buen ejemplo fue Samsung que presentó Awesome Intelligence, un juego de palabras para que su sigla coincida con las de Artificial Intelligence.

La IA es uno de los principales atractivos de sus equipos de gama premium y ahora presentaron algunas de esas funciones para la gama media con los nuevos Galaxy A56, A36 y A26.

También la IA destaca en otro producto estrella de la marca surcoreana: el Galaxy S25 Edge. Este dispositivo ultrafino aprende del comportamiento del usuario para optimizar su rendimiento y mejorar la duración de su batería.

La marca Nothing, que crece en popularidad aunque en Argentina no tiene presencia, también mostró funciones de IA con un "espacio de información" que permite a los usuarios recibir resúmenes inteligentes de sus actividades diarias, recomendaciones personalizadas y ajustes automáticos en el sistema operativo.

Los equipos plegables no son una moda pasajera y siguen siendo una apuesta fuerte. Tal es así que este MWC 2025 fue la consolidación no solo en smartphones, sino también en laptops y consolas de videojuegos.

Lenovo sorprendió con una laptop multifolding con pantalla flexible, capaz de adaptarse a diferentes configuraciones según el uso, mientras que Samsung Display presentó una consola de juegos plegable, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva sin sacrificar la portabilidad.

Los smartphones con pantallas enrollables también captaron la atención. TCL y Oppo mostraron sus modelos conceptuales, capaces de expandirse y contraerse según las necesidades del usuario. Aunque estos dispositivos aún no tienen fecha de lanzamiento, representan el futuro de la telefonía móvil.

La firma china Nubia presentó su Flip 2 5G. Es la nueva versión del modelo plegable que ya se comercializa en Argentina y que podría llegar pronto al país. Su gran ventaja es su precio porque tiene características similares al Galaxy Flip o el Moto Razr, pero a un costo más barato y accesible para el usuario.

La sostenibilidad es otra de las apuestas de las grandes marcas, no solo por su interés en el cuidado del planeta sino también porque representa un ahorro en costos de fabricación de equipos.

La firma Infinix, por ejemplo, presentó un teléfono con carga solar que puede prolongar su autonomía utilizando la luz del sol, un avance que podría ser revolucionario para regiones con acceso limitado a la electricidad.

Fairphone, una compañía especializada en smartphones modulares y sostenibles, lanzó un nuevo modelo con piezas completamente reemplazables y reforzó su compromiso por la economía circular.

En este World Mobile Congress también hubo lugar para algunas sorpresas.Un buen ejemplo fue el lanzamiento de un teléfono sin botones físicos, desarrollado por la startup británica Humane. El dispositivo puede ser controlado completamente por gestos y comandos de voz, y representa un intento por reimaginar la interacción que tenemos con los teléfonos móviles actuales.

