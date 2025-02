iPhone 16e: cuáles son las alternativas en Android que se consiguen a mejor precio

Si enero había sido el mes de Samsung con la presentación de la serie Galaxy S25 , febrero es de Apple, que después de tres años de espera renovó su iPhone más básico con varias características predecibles y otras funciones inesperadas para un modelo que no es más que una gama de entrada al ecosistema iOS.

La principal característica de este nuevo iPhone 16e es que Apple lo incluye dentro de la línea de smartphones lanzada en septiembre del año pasado y ahora es parte de la oferta que abarca al iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Principales características del iPhone 16e de Apple Estas son las principales características del iPhone 16e de Apple Apple

La primera generación fue una sorpresa porque Apple entregaba un teléfono asequible, aunque limitado, a aquellos que no querían -o no podían- pagar un iPhone. Sin embargo, la última versión fue decepcionante porque fanáticos y detractores coincidieron en que lanzar un iPhone económico no tenía porqué lucir anticuado y descartable.

Apple tomó nota de las críticas y quizá esa es una de las razones por las que tardó tres años en volver a traer al mercado un iPhone accesible. Aunque hasta ahora las reseñas son positivas, este nuevo modelo no escapa de las críticas.

Lo previsible y lo inesperado

Hace tiempo quedaron atrás las presentaciones en donde Apple develaba productos que sorprendían a los usuarios.

Este iPhone 16e llegó con poco lugar para las sorpresas, aunque hubo algunas.

La primera fue que pusieran en un dispositivo “más económico” el mismo procesador que tiene el resto de la gama, que es el más potente de la marca, y uno de los mejores del mercado. La otra fue darle un diseño actual y no repetir el error del pasado de reutilizar modelos antiguos como base para un equipo “nuevo”.

A pesar de esto, muchos aseguran que este nuevo teléfono es una muestra de “Apple siendo Apple” ya que le subió bastante el precio a este nuevo modelo, pero sin sumarle herramientas útiles como carga rápida, una cámara adicional o el conector MagSafe.

iPhone 16e Apple lanzó su nuevo iPhone 16e Apple

Pros y contras del iPhone 16e

Pros

Precio más accesible: el modelo de 128GB de almacenamiento cuesta en EE.UU U$D 599, menos que los U$D 799 del iPhone 16 con la misma memoria..

el modelo de 128GB de almacenamiento cuesta en EE.UU U$D 599, menos que los U$D 799 del iPhone 16 con la misma memoria.. Potente procesador: cuenta con el chip A18, el mismo que tienen los modelos superiores de la línea iPhone 16.

cuenta con el chip A18, el mismo que tienen los modelos superiores de la línea iPhone 16. Pantalla de alta calidad: es Super Retina XDR OLED de 6,1’’ y ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y alto contraste, algo que solo estaba en modelos Pro.

es Super Retina XDR OLED de 6,1’’ y ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y alto contraste, algo que solo estaba en modelos Pro. Diseño premium: tiene cuerpo de aluminio y vidrio, y además cuenta con el Botón de Acción, algo que estaba reservado sólo a la gama alta.

tiene cuerpo de aluminio y vidrio, y además cuenta con el Botón de Acción, algo que estaba reservado sólo a la gama alta. Funciones de inteligencia artificial: tiene Apple Intelligence y da acceso a funciones avanzadas de IA para mejorar fotos, crear emojis o redactar mensajes.

Contras

Es caro para ser barato: no solo es más caro que el iPhone SE del 2022 sino también en comparación a otras marcas que ofrecen mejores características por menos dinero.

no solo es más caro que el iPhone SE del 2022 sino también en comparación a otras marcas que ofrecen mejores características por menos dinero. Cámara solitaria: aunque Apple asegura que son 2 en 1, es una lente potente de alta calidad, pero las mejores funciones se quedan fuera.

aunque Apple asegura que son 2 en 1, es una lente potente de alta calidad, pero las mejores funciones se quedan fuera. Ausencia de características premium: no tiene la Isla Dinámica, módulo de cámaras ni los imanes de MagSafe.

no tiene la Isla Dinámica, módulo de cámaras ni los imanes de MagSafe. Poca diferencia con modelos superiores: no hablamos de funciones sino de precio. Por U$D 200 más se consigue el iPhone 16 con características superiores.

no hablamos de funciones sino de precio. Por U$D 200 más se consigue el iPhone 16 con características superiores. Capacidades limitadas: no trae cargador ni auriculares, ni tampoco carga rápida o amplio rango en su tasa de refresco ya que es sólo de 60 hz.

Mejores alternativas al iPhone 16e

Este nuevo iPhone no tiene fecha de llegada a Argentina ni tampoco se sabe cuánto costará, aunque su precio inicial de U$D 599 cuando sume impuestos superará ampliamente el millón de pesos. Con esa perspectiva ¿qué alternativas hay, tanto en Android como en iOS de Apple?

Realme GT 6

Con su procesador Snapdragon 8s Gen 3, 8GB de RAM y 256Gb está a la altura de los gama alta. Tiene un módulo de cámara de gran calidad y cuenta con carga ultrarrápida. Además traer Android 14.

Precio: $1.169.000

Nubia Z60 Ultra

Este gama alta tiene un costo más bajo que la competencia y grandes prestaciones premium como 12GB de RAM y 256Gb de almacenamiento. Trae un módulo de tres cámaras, batería de 6000 mAh y conexión 5G.

Precio: $1.700.000

Motorola Edge 50 Pro

Otro gama media premium con diseño elegante gracias su cubierta de cuero vegano. Tiene 512 GB de almacenamiento y RAM de 12GB. Viene con cargador incluido de 125W. Se puede conseguir en cuotas y con descuento.

Precio: $ 999.999

Redmi Note 13 Pro

Uno de los gama media premium de la marca china.Tiene una cámara 200mpx, Pantalla Amoled de 6,67" de 120Hz y batería de 5000 mAh, que además incluye cargador rápido de 67W. Se consigue en hasta 18 cuotas sin interés.

Precio: $ 999.999

Samsung Galaxy S24 FE

Este es el equivalente de Samsung al iPhone 16e, pero es más potente que su competidor. Viene con 256GB de almacenamiento, 5G y pantalla Amoled de 6,4 pulgadas. También se consigue en cuotas y descuento si se entrega un teléfono usado en parte de pago.

Precio: $ 1.499.999

Samsung Galaxy A55 5G

Esta gama media premium de Samsung es uno de los más elegidos porque viene con 128GB de almacenamiento de base, conexión 5G, NFC y gran equipo fotográfico. Se puede conseguir en cuotas y conseguir descuento con pan canje.

Precio: $ 939.000

La manzana no cae lejos del árbol

Si hay una grieta tecno es la que existe entre los fanboys de Apple y sus detractores. Los primeros consideran que tener un producto de la manzana mordida es un símbolo de estatus, mientras los segundos creen que son dispositivos pretenciosos y con sobreprecio. Aunque ambos exageran, algo de razón tienen.

Apple tiene la gran ventaja de ofrecer productos con gran diseño y calidad, aunque rara vez hacen algo que no se consiga en otras marcas y por un precio más razonable. Sin embargo, la firma fundada por Steve Jobs es la que marca -para bien y para mal- las tendencias del sector que otras firmas siguen o imitan.

Samsung, por ejemplo, ha lanzado anuncios donde se burla de Apple, pero siguió sus pasos en decisiones muy criticadas como quitar el cargador de las cajas de los equipos nuevos o eliminar el conector para auriculares de cable.

El problema es que a Apple le cuesta cada vez más seguir con su filosofía individualista cuando son otros los que empiezan a marcar las preferencias del usuario. Así, Apple llega tarde y mal a las herramientas de IA generativa, algo que Samsung ha explotado muy bien. Ahora Apple Intelligence busca solucionar la falta de previsión, pero va muy por detrás de sus competidores.