Llegaron al país Samsung Galaxy A56 y A36 con IA: cuánto cuestan y cómo conseguirlos con descuento

La “invasión” de la Inteligencia Artificial no para y ahora en Argentina se amplía la oferta de celulares con IA con el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy A56 5G y A36 5G.

Función Best Face en Samsung Galaxy A56 Función Best Face en Samsung Galaxy A56 5G Samsung

Más allá de estas funciones exclusivas del A56, para ambos modelos está “Object Eraser”, que elimina objetos o personas no deseadas en las fotos con bastante precisión, y “Filters” que permite crear filtros personalizados..También estos modelos cuentan con “Sugerencias de edición” que ofrece mejoras automáticas y sin esfuerzo.

También llega a estos modelos “Circle to Search” para encontrar en Google información en base a una foto propia en la que además sugiere acciones rápidas según lo que ve en pantalla como, por ejemplo, llamar a un número telefónico o enviar un mensaje a un correo electrónico que detecta en una imagen.

Función Erase en Samsung Galaxy Serie A Función Erase para borrar objetos o personas en las fotos en Samsung Galaxy Serie A Samsung

Actualización y personalización

Otra gran característica de estos equipos es que llegan al mercado argentino con Android 15 instalado y también con la capa de personalización de Samsung llamada One UI7, la misma que tienen los modelos de la serie S, que es la gama alta de la firma surcoreana.

SAMSUNG GALAXY A56 Llega a Mendoza el Samsung Galaxy A56. Marcelo Rolland / Los Andes

Precios y beneficios

Como sucede en cada lanzamiento, Samsung ofrece en Argentina una serie de beneficios para comprar o renovar smartphones.

Así, este lanzamiento también llega con promoción a la que se podrá acceder desde el 4 hasta al 13 de abril, tanto en locales oficiales -en Mendoza hay dos ubicados en Mendoza Shopping y en Palmares- como su tienda online:

La compra se puede financiar en 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias, pero los clientes de Santander pueden acceder hasta 15 cuotas sin interés con tarjeta Visa del banco.

También se puede conseguir un descuento de hasta 30% gracias al Plan Canje que permite entregar un celular usado como parte de pago.

El Galaxy A 56 5G tiene además sus propios beneficios ya que la compra de este modelo incluye reparación de pantalla bonificada ante cualquier rotura accidental durante el primer año, desde su compra. También ofrecen protección para el dispositivo contra daño parcial o total, y robo/hurto con Samsung Care+, que tiene descuento del 50% por 6 meses en el Plan Black.

Nuevos Samsung Galaxy Serie A.jpeg Nuevos Samsung Galaxy Serie A Samsung

Galaxy A56

Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz. Batería: es de 5.000 mAh con carga rápida de 45W. Permite alcanzar el 65% de carga en 30 minutos y el 100% en 68 minutos.

es de 5.000 mAh con carga rápida de 45W. Permite alcanzar el 65% de carga en 30 minutos y el 100% en 68 minutos. Procesador: tiene chipset Exynos 1580 de 4 nm (propio de Samsung), con una CPU octa-core (1x2.9 GHz, 3x2.6 GHz y 4x1.9 GHz) y GPU Xclipse 540.

tiene chipset Exynos 1580 de 4 nm (propio de Samsung), con una CPU octa-core (1x2.9 GHz, 3x2.6 GHz y 4x1.9 GHz) y GPU Xclipse 540. Cámaras : la principal es un sistema de triple cámara con un sensor principal de 50 mpx (f/1.8) con estabilización óptica de imagen (OIS), un ultra gran angular de 12 mpx (f/2.2) y una lente macro de 5 mpx (f/2.4). La frontal es un lente de 12 mpx (f/2.2) para selfies de alta calidad.

: la principal es un sistema de triple cámara con un sensor principal de 50 mpx (f/1.8) con estabilización óptica de imagen (OIS), un ultra gran angular de 12 mpx (f/2.2) y una lente macro de 5 mpx (f/2.4). La frontal es un lente de 12 mpx (f/2.2) para selfies de alta calidad. Materiales de construcción: panel frontal y trasero de vidrio Gorilla Glass Victus+ y marco de aluminio. Además, cuenta con certificación IP67 con resistencia al polvo y al agua hasta 1 metro por 30 minutos.

panel frontal y trasero de vidrio Gorilla Glass Victus+ y marco de aluminio. Además, cuenta con certificación IP67 con resistencia al polvo y al agua hasta 1 metro por 30 minutos. Conectividad: tiene 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC y puerto USB-C

tiene 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC y puerto USB-C Precio: $ 999.999

Galaxy A36

Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz. Batería: es de 5.000 mAh con carga rápida de 45W. Permite alcanzar el 65% de carga en 30 minutos y el 100% en 68 minutos.

es de 5.000 mAh con carga rápida de 45W. Permite alcanzar el 65% de carga en 30 minutos y el 100% en 68 minutos. Procesador: tiene chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm, con una CPU octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 y 4x1.8 GHz Cortex-A55) y GPU Adreno 710,

tiene chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 de 4 nm, con una CPU octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 y 4x1.8 GHz Cortex-A55) y GPU Adreno 710, Cámaras: la principal es un sistema de triple cámara con sensor principal de 50 mpx (f/1.8) con OIS, un ultra gran angular de 8 mpx (f/2.2) y una lente macro de 5 mpx. La camara frontal es 12 mpx:

la principal es un sistema de triple cámara con sensor principal de 50 mpx (f/1.8) con OIS, un ultra gran angular de 8 mpx (f/2.2) y una lente macro de 5 mpx. La camara frontal es 12 mpx: Materiales de construcción: su frontal es de vidrio Gorilla Glass Victus+. Tiene marco de plástico y panel trasero de vidrio. También cuenta con certificación IP67 con resistencia al polvo y al agua hasta 1 metro por 30 minutos.

su frontal es de vidrio Gorilla Glass Victus+. Tiene marco de plástico y panel trasero de vidrio. También cuenta con certificación IP67 con resistencia al polvo y al agua hasta 1 metro por 30 minutos. Conectividad: tiene 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC y puerto USB-C

tiene 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC y puerto USB-C Precio: $ 849.999

Ser y parecer: el truco de Samsung

La llegada de los nuevos modelos de gama media de Samsung al país vienen cargados de expectativas, aunque también con garantía de éxito debido a que sus predecesores son los preferidos de muchos.

Llevo 15 días utilizando el Galaxy A56 como teléfono secundario y es fácil entender por qué es el favorito de los usuarios argentinos. Para el día a día cumple sobradamente ya que hace buenas fotos, soporta la tarea de las apps más utilizadas y se siente sólido aunque también liviano.

La IA tiene un rango que va de la utilidad al entretenimiento. Es una gran ayuda para borrar objetos molestos en las imágenes y elegir la mejor cara en una foto grupal, y es divertido aplicar filtros, aunque probablemente sea una función que olvidaremos que está.

La función “Circle to search” es útil, pero lleva práctica y otras están limitadas, como la opción de transcribir los audios que grabamos, ya que solo permite un máximo de 10 minutos por archivo.

Más allá de eso, es un smartphone que cumple lo que promete, y no es poco.

El truco de Samsung es hacer parecer a este nuevo equipo como si fuera de gama alta, pero con funciones limitadas. Sin embargo, su meta no es el engaño sino la complacencia. Quien lo compra sabe que no es un teléfono súper premium, pero la calidad de sus materiales, la duración de su batería y la experiencia de uso cotidiano le harán sentir que sí lo parece, aunque no lo sea.