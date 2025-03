La nueva Serie A de Samsung Galaxy llega a Argentina con el desafío de democratizar la IA

La alianza entre Samsung y Google ha dotado a los Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G de funciones de inteligencia artificial que no existían en la gama media. Aunque varios modelos ejecutan apps de IA ,como ChatGPT, por primera vez lo hacen de forma local gracias a la capa de personalización de Samsung llamada One UI 7.

Aunque esta “Alucinante inteligencia” está en los tres modelos, no todos los equipos son iguales. El Galaxy A56 5G es el que concentra todas las funciones que se vieron en el evento de Brasil y es sobre el cual están puestas todas las expectativas ya que su predecesor está entre lo más vendido.

Aunque mejoraron su procesador y su cámara, la estrategia de venta tiene un nuevo enfoque. “Lo que más destaca es la Inteligencia Artificial que viene incorporada desde el inicio. Es el primer celular más accesible con Inteligencia Artificial incorporada”, explicó Franco Armentano, gerente de Producto de Samsung Argentina, en diálogo con Los Andes.

Especificaciones de camara de los Galaxy A56, A36 y A26 Especificaciones de cámara de los Galaxy A56, A36 y A26 Los Andes

“Esperamos que tenga gran aceptación y gran volumen de ventas. Los antecesores (el A55 y el A35) son dos modelos muy aceptados en el mercado argentino porque ocupan un posicionamiento de precio estratégico. Es un celular bastante accesible para las prestaciones que tiene como su excelente rendimiento, el poder de toma de imágenes y ahora la incorporación de ingrediente artificial, lo que lo hace un celular muy completo para el precio al que va a estar disponible”, aseguró Armentano.

Potenciar la creación de contenido

Los tres equipos cuentan con un sistema de cámara triple que incluye una lente principal de 50 mpx, pero en los Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G hay grabación frontal en HDR de 10 bits para selfies nítidas y brillantes.

El Galaxy A56 también cuenta con una lente ultra ancha de 12 mpx. Estas características le dan funciones exclusivas como la herramienta Best Face, que permite combinar en una foto las mejores expresiones de hasta cinco personas a partir de una imagen en movimiento.

Samsung Galaxy A56 5G El verde es uno de los cuatro colores del Samsung Galaxy A56 5G Los Andes

Otra gran característica que suma es Nightography, una función que tiene la serie S y ahora llega a este modelo, que permite tomar fotos en ambientes con poca luz.

La IA en los tres modelos trae una herramienta muy útil llamada Object Eraser, que facilita eliminar objetos de una foto.

También está Filters, una opción para crear filtros personalizados o para extraer estilos de fotos ya existentes para aplicar un efecto único y personalizado a las imágenes.

Pantalla del Samsung Galaxy A56 5G Pantalla del Samsung Galaxy A56 5G Los Andes

La IA también ofrece una mejor performance de “Circle to Search” en esta Serie A. Ahora al hacer un círculo con el dedo sobre una imagen para buscarla en Google, reconoce números telefónicos, mails, y URL en pantalla.

“En Samsung seguimos comprometidos con la democratización de la inteligencia artificial. Y para eso continuamos avanzando con las funcionalidades de IA para las gamas más económicas de nuestro portafolio”, explicó Alexandre Lee, director regional de productos de Samsung, durante el evento que se realizó en Sao Paulo, Brasil.

Beneficios más allá de la IA

Estos modelos son la gama de entrada para muchos usuarios, y el A56 5G es el celular ideal para aquellos que buscan un smartphone potente, con buenas cámaras y sin pagar una fortuna. Claro que hay otras marcas que ofrecen prestaciones similares por precios más bajos, pero en Samsung el valor agregado no solo es la IA sino el respaldo de la marca para garantizar durabilidad, algo que hace la diferencia entre un gasto y una inversión.

Detalle de la actualizacion que recibiran los nuevos Galaxy Serie A Detalle de la actualización que recibirán los nuevos Galaxy Serie A Los Andes

Estos nuevos modelos garantizan seis años de actualizaciones de Android y de Seguridad, tienen certificación IP67 lo que los hace resistentes al agua y al polvo y soportan carga rápida de 45W.

Precios y fecha de lanzamiento en Argentina

A partir del 4 de abril se inicia la venta de los modelos Galaxy A56 5G y A36 5G. El modelo Galaxy A26 recién llegará en mayo a nuestro país, pero aún sin fecha confirmada.

El precio final de los equipos aún no está, pero desde Samsung Argentina confirmaron que no serán muy diferentes de los que tienen la gama actual. “Van a ser muy similares a lo que hoy está disponible. Rondará el millón de pesos para el A56 y los $850 mil para el A36”, señaló Franco Armentano.

Samsung renovo los Galaxy serie A Samsung renovó los Galaxy serie A Los Andes

Cómo en otros lanzamientos, los equipos se pondrán conseguir con beneficios y descuentos.

El Galaxy A56 5G está dentro del plan canje, o sea que se pondrá entregar un celular usado como parte de pago. También habrá cuotas sin interés y más cerca de la fecha se anunciará si hay convenio con algún banco para expandir ese beneficio.

También se sumará un descuento de 50% en Samsung Care Plus, que es un seguro que cubre cualquier eventualidad, y también un beneficio exclusivo que viene desde el Galaxy A55, que es el reemplazo sin costo de la pantalla en caso de rotura dentro del primer año de uso.

(Inter)Nacional & Popular

Los Galaxy serie A son los teléfonos más vendidos no solo en Argentina, sino también en gran parte del planeta. No lo digo yo, sino los números que mostraron durante el evento realizado en Sao Paulo el pasado miércoles. Allí estuve presente y más allá de que pudiera probar el producto y sus nuevas funciones de IA, quedó claro que Samsung no solo apuesta a esta gama para expandir la inteligencia artificial sino para consolidar el liderazgo de la serie A.

Impacto de los Samsung Galaxy en America Latina Impacto de los Samsung Galaxy en América Latina Los Andes

También le sirve a la empresa para hacer crecer su ecosistema ya que mejoró el vínculo entre estos teléfonos y otros productos de la marca como relojes inteligente, notebook y hasta el Galaxy Smart Ring, un anillo que aún no llega a la Argentina.

Pero mientras la expansión sigue, la gama media se consolida y la premium crece, aunque sin abandonar su papel de producto aspiracional.

Periodistas y creadores de contenido inundaremos en breve las redes con reseñas detalladas del producto, que tiene grandes aciertos como sumar IA a herramientas básicas para mejorarlas o contar con carga rápida para alcanzar 70% en media hora, pero también defectos como seguir con el mismo diseño, haber suprimido la expansión de memoria o no contar con carga inalámbrica.

Sin embargo, nada de lo negativo impactará con fuerza en Samsung que fabrica en nuestro país y centra su estrategia en el usuario argentino, algo que se retribuye en ventas y fidelidad de marca.