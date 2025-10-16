El celular bueno, bonito y barato desde $169.999 para el Día de la Madre

Se acerca el Día de la Madre este 19 de octubre y es momento de planear un regalo especial para ella. Una de las opciones que sobresale es la de un teléfono celular : hay algunos que cumplen las tres B (bueno, bonito y barato) que arrancan en los $ 169.999 .

Si mamá necesita un smartphone con las funciones básicas, pero una capacidad de almacenamiento que soporte las fotos, los videos y las aplicaciones que usa a diario, podés optar por estos modelos en la gama media-baja:

Su procesador Cortex-A55 tiene una memoria RAM de 4GB y un almacenamiento interno de 128GB. Posee una batería de 5000 mAh y una pantalla de 6,6".

La cámara principal del Nubia Music cuenta con 50 MP para tomar fotografías y vídeos nítidos. Además, la cámara frontal cuenta con 5 MP para selfies o videollamadas.

Además, cuenta con dos conectores para auriculares de 3,5 mm. En cuanto a diseño, se inspira en los clásicos reproductores de discos de vinilo.

Celular Motorola G05 4GB 128GB Forest Green

Disponible en Frávega a $199.999

El Motorola G05 tiene un procesador MediaTek Helio G81 con 4GB de RAM y 128GB de memoria interna, expandible a 1TB con microSD. Posee una batería de 5200 mAh y una pantalla de 6,6".

La cámara principal cuenta con 50 MP, mientras que la frontal (selfies) tiene 8 MP.

Celular Samsung A15 Blue Black

Disponible en tienda Samsung a $349.999

Respetando las prestaciones estándares de la gama media de Samsung, tiene un procesador 2.2GHz, 2GHz Octa-Core con una batería de 5000 mAh, pantalla de 6.5" FHD+ Super AMOLED y función NFC (cargar SUBE o pagar contactless).

La memoria interna es de 128GB, mientras que la RAM es de 4GB. Tres cámaras traseras 50 MP + 5 MP + 2 MP y una frontal de 13 MP.