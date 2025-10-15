Los frascos de vidrios que no usas más pueden ser el mejor regalo personalizado para el Día de la Madre

Reutilizá los frascos de café o mermeladas y convertilos en parte de tu casa con una serie de pasos fáciles.

Este reciclaje puede solucionarte el regalo del Día de la Madre.

Los frascos de café instantáneos que muchas veces terminan en la basura pueden tener una segunda vida útil y decorativa, si te animás a reciclarlos con creatividad. Este proyecto es ideal para quienes buscan sumar objetos personalizados al hogar sin gastar de más.

Estas obras, además de ser un perfecto adorno, también pueden ser regalos para cualquier amigo o familiar y siendo que se acerca el Día de la Madre, porque no pensar en ellas, para que tengan su vaso personalizado.

Reciclaje Este reciclaje puede solucionarte el regalo del Día de la Madre. web Materiales: Frascos vacíos.

Clavo o sorbete metálico.

Algo para escribir sobre vidrio o pegatinas. Cómo hacer el regalo personalizado del Día de la Madre Para empezar esta manualidad, tomá la tapa de uno de esos frascos de café instantáneos y realizale un pequeño orificio en el centro. Podés hacerlo calentando un clavo o un sorbete metálico, de forma que quede el espacio justo para pasar un sorbete reutilizable.

Así, ya tenés una base funcional. Luego, podés grabar el nombre de quien lo va a usar o decorarlo con stencil, pintura a la tiza o incluso vinilos adhesivos para darle estilo propio. También es posible usar pintura en aerosol o marcador indeleble para escribir frases o detalles divertidos.

Embed - Vasos reciclados de Nescafé #viral #parati #cositaschick #cafefrio @cositas_chick Vasos reciclados de Nescafé #viral #parati #cositaschick #cafefrio Beyonce - AMARNI Estos frascos de café instantáneos pueden convertirse en vasos únicos para tomar jugos o licuados en la merienda. Además, es una forma económica y sustentable de sumar objetos útiles a tu cocina. Este tipo de proyectos no solo embellecen tu casa, también promueven una cultura de reciclaje consciente, como en este caso, el de los frascos de café instantáneos.