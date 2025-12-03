3 de diciembre de 2025 - 21:04

Calor asfixiante en Mendoza: se viene un jueves con tormentas y la máxima rondará los 38°C

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C para mañana en Mendoza. El viernes, se esperan las mismas condiciones meteorológicas.

Pronóstico del tiempo: mucho calor este jueves en Mendoza.

Pronóstico del tiempo: mucho calor este jueves en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves en Mendoza se espera una máxima sofocante de 38°C, anticipando noches veraniegas. El calor y la inestabilidad se apoderan de la provincia mañana, pero, sin embargo, se prevén tormentas en algunas zonas de la provincia. A continuación, el detalle de ambos días.

Leé además

OPS acompaña la nueva estrategia mendocina para mejorar la calidad obstétrica.

Mendoza lanza una estrategia inédita para reducir cesáreas innecesarias y promover partos seguros y respetados

Por Redacción Sociedad
mas de 100 referentes en materia hidrica se reunieron en mendoza, en la 2da edicion de dialogos de expertos por el agua

Más de 100 referentes en materia hídrica se reunieron en Mendoza, en la 2da edición de "Diálogos de Expertos por el Agua"

Por Redacción

Temperatura para este jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa e inestable” este jueves 4 de diciembre con nubosidad variable. La máxima se mantiene en los 38°C, mientras que la mínima será de 23°C. Durante la noche aseguran que habrá tormentas aisladas.

Viernes con tormentas aisladas

El viernes 5 de diciembre se anticipan las mismas canciones meteorológicas: caluroso e inestable con nubosidad variable. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C, tormentas aisladas hacia la noche.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mendoza afianza vínculos para impulsar el cobre

Mendoza refuerza vínculos clave en Londres para impulsar el cobre y la transición energética

Por Redacción Política
el chico agredido cobardemente de un piedrazo por otros estudiantes se recupera y volvio a jugar al futbol

El chico agredido cobardemente de un piedrazo por otros estudiantes se recupera y volvió a jugar al fútbol

Por Ignacio de la Rosa
El colegio que sancionó a 140 alumnos por destrozos confirmó sanciones: Nunca en la historia pasó algo así

El colegio destrozado en Godoy Cruz confirmó sanciones a 140 estudiantes: "Nunca en la historia pasó algo así"

Por Ignacio de la Rosa
Verasay, Petri, Martínez, Félix y Mestral Asensio formalizaron su incorporación para el período 2025–2029.

Con una jura particular de Luis Petri, asumieron los cinco diputados nacionales por Mendoza

Por Jorge Yori