Calor asfixiante en Mendoza: se viene un jueves con tormentas y la máxima rondará los 38°C

Este jueves en Mendoza se espera una máxima sofocante de 38°C, anticipando noches veraniegas. El calor y la inestabilidad se apoderan de la provincia mañana, pero, sin embargo, se prevén tormentas en algunas zonas de la provincia. A continuación, el detalle de ambos días.
Temperatura para este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa e inestable” este jueves 4 de diciembre con nubosidad variable. La máxima se mantiene en los 38°C, mientras que la mínima será de 23°C. Durante la noche aseguran que habrá tormentas aisladas.
Viernes con tormentas aisladas
El viernes 5 de diciembre se anticipan las mismas canciones meteorológicas: caluroso e inestable con nubosidad variable. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C, tormentas aisladas hacia la noche.