Calor asfixiante en Mendoza: se viene un jueves con tormentas y la máxima rondará los 38°C

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C para mañana en Mendoza. El viernes, se esperan las mismas condiciones meteorológicas.

Este jueves en Mendoza se espera una máxima sofocante de 38°C, anticipando noches veraniegas. El calor y la inestabilidad se apoderan de la provincia mañana, pero, sin embargo, se prevén tormentas en algunas zonas de la provincia. A continuación, el detalle de ambos días.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa e inestable” este jueves 4 de diciembre con nubosidad variable. La máxima se mantiene en los 38°C, mientras que la mínima será de 23°C. Durante la noche aseguran que habrá tormentas aisladas.