Macri llega hoy a Mendoza: relanzamiento del PRO de cara a 2027 y una reunión con Cornejo

Máxima distancia política de Javier Milei y el despliegue propio de un candidato . Estas son las características principales de la visita que hará este viernes el expresidente Mauricio Macri a Mendoza , la cual incluye la reaparición sorpresiva de una figura nacional del PRO y una cena con el gobernador Alfredo Cornejo.

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El epicentro de las actividades de Macri será el hotel Hilton de Guaymallén , donde a partir de las 18 protagonizará una nueva parada del ciclo denominado "Próximo Paso" , una especie de relanzamiento del PRO que debutó en CABA en marzo y que tendrá este viernes su capítulo más importante.

La organización ha prometido la presencia de dirigentes de todo Cuyo y los principales oradores serán Macri y el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis.

La apertura estará a cargo del presidente del Pro a nivel provincial, Gabriel Pradines, quien en la previa expresó con emoción que en Mendoza va a reaparecer "la mejor vicepresidenta de la historia", en referencia a Gabriela Michetti.

Entre los dirigentes que participarán como oradores del escenario principal estarán también el economista Tomás Ametlla, la exsenadora nacional de San Luis Gabriela González Riollo, la legisladora catamarqueña Natalia Saseta, y Georgina Cozzolino de la Fundación Pensar.

Como novedad respecto de las ediciones anteriores, esta vez habrá actividades previas antes del acto central. Se realizará el relanzamiento de la Escuela Nacional de Dirigentes del PRO, encabezado por la abogada Jimena de la Torre; un encuentro de PRO Mujeres coordinado por Carolina Barone; y una reunión de la Juventud PRO.

Además de Macri y De Andreis, viajarán a Mendoza dirigentes nacionales como la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exsenador Alfredo de Ángeli, el legislador porteño Darío Nieto, la diputada nacional Antonela Giampieri y el exministro de Trabajo Jorge Triaca, los funcionarios porteños Francisco Quintana, Ezequiel Jarvis y Ezequiel Sabor, entre otros referentes y dirigentes nacionales y territoriales de la región.

Mientras Fernando de Andreis llegó a Mendoza este jueves por la tarde para mantener reuniones políticas y entrevistas en medios locales, Mauricio Macri arribará el viernes al mediodía. Ambos compartirán un almuerzo con dirigentes de Cuyo y luego tendrán un encuentro con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, antes del inicio del evento en Guaymallén.

La jornada cerrará con una cena junto al gobernador Alfredo Cornejo.

Además estaría en agenda una reunión de Macri con el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.