Fiestas y pirotecnia: la novedosa estrategia de una veterinaria para que puedas tranquilizar a tu perro

Todos los años, con las Fiestas de fin de año , vuelve a advertirse sobre el sufrimiento y los riesgos que implica el uso de pirotecnia sonora o explosiva para quienes tienen hipersensibilidad al sonido. L os animales , que tienen un oído mucho más sensible , padecen severamente este momento en el que la celebración de quienes deciden hacérselo de esta manera, puede afectarlos al punto de poner en riesgo su vida.

Aunque es difícil poder proteger a los animales silvestres de esta situación, parte del desafío que tienen muchas personas en esta fecha es cómo contener a sus mascotas ante el momento difícil que a veces deben atravesar.

En ese contexto, una reconocida veterinaria de Mendoza apuntó una novedosa estrategia , que además es muy simple y que aseguró que puede dar muy buen resultado para dar algo de calma a los perros.

“La diferencia está en el poder auditivo. Perros y gatos escuchan muchísimo más que nosotros . Entonces, lo que para una persona es un estruendo que no la afecta, para ellos es devastador”, explicó la veterinaria Jennifer Ibarra, presidenta de la Fundación Cullunche. Ese exceso de estímulo sonoro desencadena reacciones fisiológicas inmediatas : jadeo, aumento de la temperatura corporal y del ritmo cardíaco. En animales con patologías previas, el estrés puede ser letal. “En perritos cardiópatas, directamente puede ser mortal. Todos los años hay perros que mueren en las fiestas”, advirtió. Se suman a este grupo de riesgo aquellos animalitos que pueden ser considerados “adultos mayores” aunque no tenga alguna patología diagnosticada.

El miedo extremo también provoca huidas desesperadas, por eso muchos se pierden o son atropellados en estas fechas.

Fiestas y pirotecnia: parte del desafío que tienen muchas personas en esta fecha es cómo contener a sus mascotas

Además del daño auditivo, la pirotecnia puede generar fobias duraderas, pérdida de audición y efectos tóxicos por la liberación de partículas químicas, que afectan tanto a animales como a personas con enfermedades respiratorias.

Es importante recordar que en Mendoza, la venta de pirotecnia está prohibida y su uso y acopio también en varios departamentos, con multas millonarias. Sin embargo, su utilización persiste.

Cómo calmar un perro que sufre con la pirotecnia

Ante esto, Ibarra sugirió una estrategia simple que aseguró da un excelente resultado para dar contención y calma a los peritos que se ven alterados por las exposiciones. Esto no sin antes advertir lo obvio: lo ideal es evitar el uso de este tipo de pirotecnia, por los animales, las personas y el ambiente.

“Se usa mucho colocar una fajita, que es como un abrazo”, explicó de manera gráfica para entender lo que le aporta al animalito. Luego explicó de qué se trata y cómo colocarla. “Hay que cruzar una faja alta, de esas vendas que se usan para las piernas que son elastizadas. La pones por encima del cuello, cruzas por debajo del pecho, cruzas en el lomo, volvés a cruzar en la panza y la prendés con una trabita en la grupa, en el lomito. Ese cruce de trapitos ajustados ayuda bastante a la contención para el perrito, lo calma bastante”, aseguró.