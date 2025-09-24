Wayne Rooney abrió su corazón sobre sus problemas de adicciones: "Sin mi esposa estaría muerto"

El exatacante de la Selección de Inglaterra, y el Manchester United, confesó su lucha contra las adicciones, especialmente con el alcohol.

En su etapa de esplendor, Wayne Rooney deleitaba a propios y extraños con su mortífera capacidad goleadora, sacrificio y entrega por Manchester United, construyendo una imagen de jugador de muchísimo carácter. Pero por detrás se escondía un hombre con fuertes adicciones, y mucha inseguridad personal.

El propio futbolista lo contó en diálogo con Río Ferdinand, en su pódcast. Allí, el delantero reconoció que por momentos perdió la brújula con el consumo de alcohol. "Fue un momento de mi vida en el que lo estaba pasando muy mal. Pero no quería contárselo a nadie, no quería poner esa presión en nadie", confesó.

La confesión de Rooney sobre su lucha contra las adicciones: image Wayne Rooney reconoció su lucha contra las adicciones En relación a su modo de actuar luego de emborracharse, el delantero aseguró que intentaba ocultarlo para que nadie sospeche. "Recuerdo que llegaba al entrenamiento, me ponía colirio y comía chicle porque venía de dos días seguidos de estar bebiendo. Entrenaba y en el fin de semana marcaba un par de goles y volvía a hacer lo mismo, salir dos días seguidos.

Su problema se agravó bastante, y pudo ser controlado por la ayuda de su esposa Coleen, que conoce desde su juventud y con la que formó familia. "Me encantaba el fútbol, pero también me gustaba salir. Ella lo vivió desde muy pronto y me intentaba controlar; bueno, no controlar, pero ayudarme mucho. Yo necesitaba que alguien me dirigiera. Si ella no hubiera estado ahí, estaría muerto", lanzó.

"Ven al gran macho, pero soy muy inseguro": image Además, Rooney también contó que tiene inconvenientes de autoestima, y de aceptación respecto a su propio cuerpo. "Al final eres un ser humano. La gente te ve como un gran macho que lleva el Nº10 en Manchester United y que es el capitán de Inglaterra. Pero soy muy inseguro sobre muchas cosas. Por ejemplo, si me ves la semana que viene en la playa, estaré con la camiseta puesta y con una gorra. Incluso en mi época de jugador, no me quitaría la camiseta", pensó.