30 de diciembre de 2025 - 15:26

Quién es Robert Strom, el magnate francés que enamoró a Zaira Nara y la primera foto juntos

La modelo fue vista en Punta del Este junto al heredero multimillonario francés, jugador de polo, y quien vive en castillos en las afueras de París.

Zaira Nara y Robert Strom
Los Andes | Redacción Espectáculos
Las fotos, publicadas por la revista ¡Hola! Argentina, muestran a la menor de las Nara relajada y sonriente junto a quien hoy es señalado como su nueva pareja. La confirmación llegó poco después de que Gustavo Méndez revelara la primicia en el programa La Mañana con Moria, donde no dudó en presentar al protagonista de esta historia como un magnate europeo de alto perfil.

“Las primeras imágenes de Zaira Nara con su nuevo novio francés, el magnate y recontra millonario Robert Strom. Tenemos las primeras imágenes en Punta del Este. Piedra libre para Zaira y su nuevo príncipe”, anunció al aire.

Zaira Nara conquistó a un multimillonario francés

Según explicó el periodista, Strom no se trata de un empresario más dentro del circuito internacional. De acuerdo a su relato, pertenece a una familia con un peso económico considerable en Europa.

Su abuelo fue quien creó los centros comerciales en Europa. Tiene más de 80 shoppings y vendió seis en Madrid hace muy poco por 1.600 millones de euros”, detalló Méndez, al describir el origen de la fortuna que rodea al flamante novio de Zaira.

El aspecto físico del francés también despertó comentarios durante el programa. Al analizar las imágenes que ya circulan en redes y portales, surgió una comparación inevitable con una figura del pasado sentimental de la modelo.

Zaira Nara y Robert Strom, el heredero multimillonario frances, jugador de polo

Muchos lo comparan con Diego Forlán, es muy parecido a Forlán”, señalaron al aire, una observación que no pasó inadvertida entre los seguidores de Zaira.

Méndez sumó además datos sobre cómo se habría dado el encuentro entre ambos. “Se conocieron por Martín Pepa, amigo de Robert, y Pampita. Ellos fueron los celestinos de la pareja”, contó en redes sociales, aportando contexto a una relación que, al menos por ahora, se maneja con bajo perfil.

El periodista fue más allá y aseguró que este acercamiento habría generado tensiones previas. “Eso fue una traición para Facundo Pieres, el ex de Zaira, porque él quería volver con la modelo y Pepa lo sabía, sin embargo le presentó al francés. Por eso, Zaira y Pampita están más unidas que nunca. Súper amigas”, afirmó.

Zaira Nara y Robert Strom, el heredero multimillonario frances
