Mirtha Legrand recordó su enojo con Chiche Gelblung por un episodio del pasado: "Me dolió muchísimo"

La conductora expresó su enojo con el periodista por una foto y afirmó que continúa enojado con él, pero sin mantener el rencor. De dónde viene el conflicto.

Aunque recientemente le pidió perdón a Alejandro Fantino, Mirtha Legrand volvió a sorprender a todos al recordar un conflicto personal que arrastra desde hace décadas y que tiene como protagonista a Chiche Gelblung, a quien señaló como responsable de un episodio que todavía le genera enojo.

Según informó Noticias Argentinas, la conductora se refirió al tema durante su programa y expresó que aún continúa molesta. La conductora rememoró el momento en que Gelblung publicó una fotografía suya junto a su esposo, Daniel Tinayre, mientras ambos descansaban en una playa de Mar del Plata.

“Estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías horribles”, afirmó la diva, al referirse a la imagen tomada en 1994, cuando ella y su marido se encontraban recostados con ropa informal, lejos de los flashes y buscando privacidad.

“El rencor se me pasó”, aseguró Mirtha Legrand Respecto a su vínculo con el conductor, Mirtha relató que no le privó el saludo: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo porque además estaba acostada con la pierna levantada”.

Sobre la postal, recordó con lujo y detalle, como suele hacer con cualquier escena que se le cruce: “Daniel estaba al lado leyendo el diario y nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”.