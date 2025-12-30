30 de diciembre de 2025 - 18:53

Mirtha Legrand recordó su enojo con Chiche Gelblung por un episodio del pasado: "Me dolió muchísimo"

La conductora expresó su enojo con el periodista por una foto y afirmó que continúa enojado con él, pero sin mantener el rencor. De dónde viene el conflicto.

Mirtha Legrand vs Chiche Gelblung.

Según informó Noticias Argentinas, la conductora se refirió al tema durante su programa y expresó que aún continúa molesta. La conductora rememoró el momento en que Gelblung publicó una fotografía suya junto a su esposo, Daniel Tinayre, mientras ambos descansaban en una playa de Mar del Plata.

“Estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías horribles”, afirmó la diva, al referirse a la imagen tomada en 1994, cuando ella y su marido se encontraban recostados con ropa informal, lejos de los flashes y buscando privacidad.

“El rencor se me pasó”, aseguró Mirtha Legrand

Respecto a su vínculo con el conductor, Mirtha relató que no le privó el saludo: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo porque además estaba acostada con la pierna levantada”.

Sobre la postal, recordó con lujo y detalle, como suele hacer con cualquier escena que se le cruce: “Daniel estaba al lado leyendo el diario y nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”.

“Ahora no lo hago más, pero me encantaba tomar sol. Estaba recostada, de pronto me levanté y vi que en el borde del camino había unas montañas, a través de una se ocultaba un fotógrafo”, añadió la conductora.

“Le comenté a Daniel que había un reportero que no fotografiaba y ya las habían sacado”, cerró sobre la anécdota y, considerada, sostuvo: “El rencor se me pasó”. Asimismo, explicó que Chiche fue muy cercano a su hija, Marcela Tinaire: “Él era muy amigo de Marcela”.

