Mirtha Legrand recordó su enojo con Chiche Gelblung por un episodio del pasado: "Me dolió muchísimo"

Aunque recientemente le pidió perdón a Alejandro Fantino, Mirtha Legrand volvió a sorprender a todos al recordar un conflicto personal que arrastra desde hace décadas y que tiene como protagonista a Chiche Gelblung, a quien señaló como responsable de un episodio que todavía le genera enojo.
Según informó Noticias Argentinas, la conductora se refirió al tema durante su programa y expresó que aún continúa molesta. La conductora rememoró el momento en que Gelblung publicó una fotografía suya junto a su esposo, Daniel Tinayre, mientras ambos descansaban en una playa de Mar del Plata.
“Estoy enojada con él hace años porque sacó unas fotos mías horribles”, afirmó la diva, al referirse a la imagen tomada en 1994, cuando ella y su marido se encontraban recostados con ropa informal, lejos de los flashes y buscando privacidad.
“El rencor se me pasó”, aseguró Mirtha Legrand
Respecto a su vínculo con el conductor, Mirtha relató que no le privó el saludo: “Lo vi una o dos veces y lo saludé porque soy educada, pero me dolió muchísimo porque además estaba acostada con la pierna levantada”.
Sobre la postal, recordó con lujo y detalle, como suele hacer con cualquier escena que se le cruce: “Daniel estaba al lado leyendo el diario y nos habíamos ido a una playa lejos, justamente para estar tranquilos”.
“Ahora no lo hago más, pero me encantaba tomar sol. Estaba recostada, de pronto me levanté y vi que en el borde del camino había unas montañas, a través de una se ocultaba un fotógrafo”, añadió la conductora.
“Le comenté a Daniel que había un reportero que no fotografiaba y ya las habían sacado”, cerró sobre la anécdota y, considerada, sostuvo: “El rencor se me pasó”. Asimismo, explicó que Chiche fue muy cercano a su hija, Marcela Tinaire: “Él era muy amigo de Marcela”.