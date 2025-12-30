30 de diciembre de 2025 - 19:59

Quién es Luis Cavanagh: el perfil reservado del ex de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Fuera del ambiente artístico y de bajo perfil, fue pareja de Romina Gaetani, quien lo denunció por violencia de género. La causa sigue en investigación.

De perfil reservado y fuera del ambiente artístico, fue pareja de Romina Gaetani, quien lo denunció por violencia de género.

De perfil reservado y fuera del ambiente artístico, fue pareja de Romina Gaetani, quien lo denunció por violencia de género.

Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género.

Según la Agencia Noticias Argentinas, a diferencia de Gaetani, Cavanagh mantiene un perfil absolutamente reservado y no pertenece al ámbito artístico. De acuerdo a lo que la propia actriz había contado en entrevistas previas, siempre evitó la exposición mediática y conserva sus redes sociales en modo privado. Hasta el momento, no se conocen precisiones sobre su actividad profesional ni sobre su entorno personal.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh se conocieron durante el verano 2023/2024, mientras la actriz se encontraba realizando temporada teatral en Carlos Paz con la obra Un plan perfecto. El vínculo avanzó con rapidez y, meses más tarde, Gaetani decidió hacerlo público.

Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género
Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género.

Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género.

En junio de 2024, la actriz habló abiertamente de la relación y contó que mantenían una convivencia compartida entre ambos hogares. En ese momento, se mostraba entusiasmada y destacaba la armonía del vínculo, incluso acompañada por su pareja en distintos eventos públicos.

No obstante, en octubre de 2025, Gaetani confirmó en televisión que la relación había llegado a su fin, aunque optó por no dar detalles sobre los motivos de la ruptura.

Según informó Ángel de Brito en LAM, Romina Gaetani denunció a su ex pareja por violencia de género luego de un episodio en el que habría sufrido golpes en brazos y cadera, por lo que fue trasladada a un hospital. Tras recibir atención médica, realizó la presentación ante la Justicia.

Por el momento, Luis Cavanagh no hizo declaraciones públicas. La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la encargada de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, en un caso que marcó un quiebre profundo en una relación que parecía estable.

