El concejal destituido por violencia de género en Tupungato ya tiene reemplazo: quién es Rocío Gómez

Rocío Gómez asumió este martes como nueva concejal del Partido Federal en Tupungato . La designación se concretó después de que la Junta Electoral confirmara su lugar como segunda candidata en la lista proclamada del espacio. Desde las 13 h de hoy y hasta el 30 de abril del 2026, estará ocupando la banca que quedó vacante tras la destitución de Facundo Arce.

El concejal destituido por violencia de género fue removido por unanimidad: qué pasará con su banca

L a banca había quedado vacante luego de que el HCD tupungatino resolviera la destitución de Arce. La medida fue votada por unanimidad el pasado jueves, luego de un proceso interno iniciado a partir de una denuncia por violencia de género . Se trabajó con una comisión investigadora que presentó su informe en la sesión.

La presidenta del Concejo Deliberante , Marcela Granizo, explicó que, una vez dictada la resolución de destitución, el cuerpo legislativo remitió de manera inmediata la documentación a la Junta Electoral. Con el informe recibido, se convocó a una sesión especial para analizar los antecedentes, avanzar con el proyecto de resolución correspondiente y habilitar la asunción.

Durante la sesión, Gómez prestó juramento y se incorpora formalmente al cuerpo legislativo, retomando la representación del Partido Federal dentro del Concejo.

Rocío Gómez (35) se desempeñaba como secretaria del bloque del Partido Federal dentro del Concejo Deliberante. Integra el espacio político desde su conformación y había quedado en segundo lugar en la lista presentada en las últimas elecciones, condición que la habilitó a asumir la banca.

En diálogo con Los Andes, la nueva concejal señaló que su recorrido político comenzó a temprana edad. “Milito en política desde los 14 años. Vengo del trabajo territorial y de la militancia, primero en el Partido Justicialista y luego en el Partido Federal”, dijo. También destacó que su paso por el Concejo como secretaria del bloque le permitió conocer el funcionamiento interno del cuerpo legislativo y adquirir experiencia en el trabajo parlamentario.

Madre de cuatro hijos, Gómez afirmó que asume esta nueva etapa con “responsabilidad, compromiso y lealtad”, y aseguró sentirse preparada para el rol. “Sentí que era el momento. Sé que hay mucho por aprender, pero estos años dentro del Concejo me dieron herramientas para afrontar esta función”, señaló.

Consultada sobre el contexto institucional en el que se dio su asunción, evitó referirse de manera personal al concejal destituido y sostuvo que “todas las situaciones dejan aprendizajes”. Además, valoró el acompañamiento recibido por parte de los distintos bloques. “Más allá de las diferencias partidarias, encontré mucha predisposición para ayudarme, explicarme y acompañarme en este proceso”, destacó.

De la destitución al juramento

El proceso se inició en octubre de 2024, cuando una asesora legal del cuerpo legislativo presentó una denuncia por violencia de género contra el entonces concejal Facundo Arce. A partir de esa presentación, el concejo conformó una comisión investigadora para analizar la situación en el ámbito interno.

En el marco de ese procedimiento, Arce fue suspendido de manera preventiva por 15 días hábiles, con el objetivo de garantizar el acceso al expediente y el ejercicio de su derecho de defensa. En esta instancia, Granizo había señalado que la denuncia que dio origen a la investigación no tuvo viabilidad en el fuero penal. Pero que el Concejo Deliberante avanzó con el procedimiento administrativo en el marco de sus atribuciones, al tratarse de un análisis independiente de la instancia judicial.

Una vez cumplido el plazo previsto por la normativa vigente, se trató el dictamen de la comisión investigadora en una sesión especial realizada la semana pasada. En ese ámbito, el cuerpo legislativo resolvió la destitución de Arce, decisión adoptada por unanimidad de los concejales presentes.