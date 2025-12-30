30 de diciembre de 2025 - 20:24

Wanda Nara dejó de seguir a Martín Migueles y un nuevo escándalo sacude a la pareja

La decisión de la modelo y empresaria generó un enorme impacto entre sus seguidores, quienes lo interpretaron como una señal de crisis.

Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

La drástica decisión de Wanda Nara

La noticia se difundió en tiempo real al aire cuando el panel del ciclo informó: “Wanda dejó de seguir a Migueles”. La rapidez con la que se desencadenó la situación llamó la atención del equipo, que detalló que todo ocurrió en un lapso de una o dos horas. En ese marco, Mimi Alvarado aportó una interpretación que sumó especulación al episodio: “Esto, para mí, es estrategia de Wanda. Después pasado mañana lo sigue”. Y completó su análisis con otra frase que generó revuelo: “Mañana ustedes la van a ver celebrando”.

Wanda Nara y Martín Migueles

El movimiento en redes no se dio en un vacío. Horas antes habían trascendido chats que vinculan a Migueles con Claudia Ciardone, con quien habría mantenido un breve affaire en el pasado. La información se conoció a partir de un informe difundido en Puro Show y retomado por Sálvese Quien Pueda. Según relataron en los programas que conducen Pampito y Matías Vázquez, Migueles habría intentado reanudar el contacto con Ciardone mientras mantenía su relación con Wanda.

Las disculpas de Martín Migueles

De acuerdo con la versión presentada al aire, un intermediario que conocía a Ciardone se encontró con Migueles y le envió un mensaje directo: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”. Tras ese contacto, Claudia habría aceptado desbloquearlo y a partir de allí comenzaron los intercambios directos. Primero se enviaron mensajes y luego la conversación habría avanzado hacia propuestas más comprometedoras.

Wanda Nara y Martín Migueles

En ese contexto se reveló otro detalle que profundizó la polémica: “Ya después directamente le mandó la dirección de la casa”. Además, según la información difundida, Migueles habría sugerido encontrarse con Ciardone en los médanos mientras ella se preparaba para viajar a Punta del Este. Estas revelaciones reavivaron las dudas sobre la fidelidad del empresario y colocaron su relación con Wanda bajo una nueva lupa.

