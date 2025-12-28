Mirtha Legrand le pidió disculpas públicas a Alejandro Fantino: "Fue un comentario fuera de lugar"

En una gesto poco habitual, teniendo en cuenta su estilo picante, Mirtha Legrand aprovechó el inicio de su último programa del año para hacer una aclaración pública y ofrecer disculpas al periodista Alejandro Fantino por un hecho ocurrido años atrás en su histórico ciclo televisivo.
La conductora se dirigió este sábado de manera directa al conductor y a su entorno familiar, al reconocer que “se sintieron agraviados” por un episodio sucedido en el programa.
“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa“, expresó al aire tras comenzar La noche de Mirtha.
Embed - "El comentario que hice fue fuera de lugar": Mirtha pidió disculpas a Fantino por una vieja rencilla
Legran explicó que su intención fue cerrar una etapa, precisamente en el final del 2025, y dejar atrás aquella situación. “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, señaló, con la sobriedad que caracterizó su mensaje.
Antes de finalizar el descargo, la diva reiteró sus disculpas y les deseó un buen cierre de año. “Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera del lugar”, concluyó.
Por qué le pide perdón Mirtha Legrand a Fantino
El pedido de perdón está vinculado a lo ocurrido en 2018, cuando durante su programa Natacha Jaitt involucró a Fantino en una denuncia por abuso y corrupción de menores relacionada con futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, un episodio que generó un fuerte impacto mediático.
Embed - NATACHA JAITT EN LO DE MIRTHA LEGRAND